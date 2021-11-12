Модна експертка пояснила, чому Кейт Міддлтон все частіше не носить сумочку

Відсутність сумочки в руках Кейт Міддлтон – це не просто модне рішення. За ним стоїть набагато важливіше послання.

Герцогиня Кембриджська Кетрін останнім часом все частіше з'являється на публіці без клатчу або сумочки в руках, і модні експерти впевнені, що це говорить про все більшу впевненість дружини принца Вільяма в собі, пише Daily Mail.

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Зокрема, під час відвідин Імперського військового музею в Лондоні, де герцогиня відкривала дві нові галереї, вона була без сумочки. Також у її руках не було традиційного клатчу під час відвідин прем'єри фільму "Не час помирати" в королівському Альберт-холі та на церемонії нагородження премії Earthshot Prize.

[ + – ] Кейт Міддлтон все частіше з'являється на публіці без сумочки Фото: Getty Images

[ + – ] Кейт Міддлтон та принц Вільям на Earthshot Prize Awards Фото: Getty Images

[ + – ] Герцогиня Кембриджська виділяється завдяки вбранням і воліє не ускладнювати образ додатковими аксесуарами. Фото: Getty Images

[ + – ] Кейт Міддлтон з принцом Вільямом, принцом Чарльзом і Каміллою, герцогинею Корнуольською Фото: Getty Images

За словами стилістів, таке рішення може бути чимось більшим, ніж модний вибір.

"Колекція розкішних сумок герцогині Кембриджської отримала схвалення навіть найвибагливіших дизайнерів сумок, але багато хто помітить, що Кейт останнім часом відмовилася від них. Аксесуари часто були розумним трюком для членів королівської родини, щоб зайняти нервові руки. Тепер, коли Кейт є ключовою частиною королівської сім'ї понад 10 років, їй більше не потрібні прийоми, щоб відвернути увагу від рук, і натомість вона може вільно виступати на публіці", – каже стилістка Ханна Ейхлер.

Вона додала, що, отримавши впевненість у собі, Кейт Міддлтон на публічних виступах та при взаємодії з представниками громадськості демонструє бажання здаватися більш щирою.

[ + – ] При спілкуванні з людьми Кейт висловлює велику зацікавленість, підкреслюючи це жестами

"Руки вважаються емоційним барометром, і тому використання рук для вираження своїх почуттів дозволяє Кейт більше спілкуватися з тими, з ким вона говорить", — пояснила Ейхлер.

Що ж до того, куди герцогиня може заховати особисті речі, коли не бере сумочку, то експерт звернула увагу на один момент:

"Кейт часто вибирає пальто із замаскованими та накладними кишенями, щоб зберегти обмежену кількість особистих речей".

Нагадаємо, герцогиня Кембриджська показала, як носити приталене пальто, а також продемонструвала стильне пальто сезону.