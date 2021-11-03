Кейт Міддлтон продемонструвала найбільш універсальне та модне пальто для осені

Темно-синє пальто-максі у стилі мілітарі — ідеальний варіант для осіннього образу. Яскраві акценти такому ансамблю можна надати правильно вибравши аксесуари.

39-річна Кембриджська герцогиня Кетрін — визнана ікона стилю. Однаково розкішно вона виглядає як у вечірньому вбранні, так і під час офіційних заходів, чи то зустріч із персоналом лікарні чи візит у якусь школу.

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Оскільки на вулиці стає все холодніше, саме час придивитися, який верхній одяг обирає Кейт Міддлтон, щоб завжди бути на висоті. Як відомо, вона завжди шикарно виглядає в пальто, яких у неї в гардеробі дуже багато, причому починаючи від суконь-пальто і закінчуючи теплими пальто для зими.

Одна з найстильніших, елегантних і позачасових речей у гардеробі дружини принца Вільяма — напіввовняне двобортне темно-синє пальто Breanna Wool Blend Maxi від Hobbs із латунними ґудзиками за 289 фунтів стерлінгів (10 365 грн).

[ + – ] Кейт Міддлтон у пальто в стилі мілітарі від Hobbs Фото: Getty Images

Герцогиня вміло поєднує пальта з аксесуарами. Так, під час одного із заходів Кейт з'явилася в ньому, одягнувши пальто поверх червоної сукні та підібравши до нього червоний у білих серцях шарф, червоний клатч і чорні чоботи на невисоких підборах.

Зовсім нещодавно Кейт Міддлтон з'явилася на кліматичному саміті в Глазго в розкішній яскраво-синій сукні-пальті, під яку взула темно-сині замшеві туфлі. Можливі експерти підрахували, що в цьому взутті герцогиня з'являлася на людях щонайменше 12 разів.

Нагадаємо, на зустрічі зі скаутами дружина принца Вільяма була у стьобаному жилеті та джинсах скіні, а також коричневих замшевих черевиках.

Раніше ми писали про те, на які пальта варто звернути увагу в цьому сезоні.