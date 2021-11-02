Королівський синій. Кейт Міддлтон зачарувала світових лідерів у Глазго яскравою сукнею-пальто

Високопоставлені члени британської королівської родини влаштували прийом, на який було запрошено світових лідерів.

Кейт Міддлтон та принц Вільям приєдналися до принца Чарльза та його дружини Камілли, герцогині Корнуолської, на саміті ООН з клімату COP26, який зараз проходить у Глазго (Шотландія) і зібрав світових лідерів, повідомляє People.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Високопоставлені члени британської королівської родини влаштували прийом для ключових учасників ініціативи Sustainable Markets Initiative, а також переможців та фіналістів першої екологічної премії Earthshot Prize Awards.

Герцогиня Кембриджська з'явилася на публіці в яскраво-синій сукні-пальті від Eponine за 2400 фунтів стерлінгів, створеній дизайнером Брюсом Олдфілдом. Діловий і водночас елегантний образ Кетрін доповнила синіми туфлями-човниками Rupert Sanderson, які, як підрахували оглядачі, раніше вона взувала вже не менше 12 разів. На ній також були сережки і брошка у вигляді макової квітки від LK Bennett, а в руках Кейт тримала маленький клатч під колір туфель. Волосся дружини принца було зібрано в елегантну зачіску.

[ + – ] Високопоставлені члени БКС

Принц Вільям вибрав для заходу темно-синій костюм, білу класичну сорочку та синю краватку з візерунком. На лацкані піджака в нього теж красувалася квітка маку.

На прийомі не було королеви Єлизавети, якій лікарі порадили утриматися від появи у багатолюдних місцях через проблеми зі здоров'ям. Вона звернулася до делегатів, що зібралися, через записане повідомлення у межах прийому, зазначивши, що зміна клімату була "предметом, близьким серцю її "дорогого покійного чоловіка, принца Філіпа, герцога Единбурзького".

Ділячись спогадами про початок півстолітньої кампанії Філіпа щодо боротьби зі зміною клімату, Єлизавета підкреслила:

"Якщо ми не впораємося з цією проблемою, всі інші проблеми стануть незначними. Я дуже пишаюся тим, що провідна роль, яку мій чоловік відіграв у заохоченні людей до захисту нашої тендітної планети, продовжує жити завдяки роботі нашого старшого сина Чарльза та його старшого сина Вільяма. Я дуже пишаюся ними".

[ + – ] Королева Єлизавета звернулася до учасників кліматичного саміту з відеозв'язку

Королева зазначила, що присутні на саміті роблять це не заради себе, а заради своїх нащадків, які ще мають жити на планеті.

На знімках, опублікованих на офіційній сторінці герцогів Кембриджських у Twitter, видно, що під час прийому вони поспілкувалися зі світовими лідерами. Так, Кейт Міддлтон була помічена за розмовою з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, а принц Вільям про щось жваво розмовляв з Ангелою Меркель, яка нещодавно залишила посаду канцлера Німеччини, а також з Джо Байденом.

[ + – ] Залаштунки кліматичного саміту

Раніше ми писали про те, що Кейт Міддлтон та принц Вільям поспілкувалися зі скаутами, де разом із підлітками смажили вегетаріанські гамбургери, робили та розкидали "бомби" з насіння польових квітів та опанували основи обслуговування велосипедів. Герцогиня Кембриджська навіть там продемонструвала образ, який обіцяє стати одним із найтрендовіших цієї осені.