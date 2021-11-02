Королевский синий. Кейт Миддлтон очаровала мировых лидеров в Глазго ярким платьем-пальто

Высокопоставленные члены британской королевской семьи устроили прием, на который были приглашены мировые лидеры.

Кейт Миддлтон и принц Уильям присоединились к принцу Чарльзу и его супруге Камилле, герцогине Корнуоллской, на саммите ООН по климату COP26, который сейчас проходит в Глазго (Шотландия)и собрал мировых лидеров, сообщает People.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Высокопоставленные члены британской королевской семьи устроили прием для ключевых участников инициативы Sustainable Markets Initiative, а также победителей и финалистов первой экологической премии Earthshot Prize Awards.

Герцогиня Кембриджская появилась на публике в ярко-синем платье-пальто от Eponine за 2400 фунтов стерлингов, созданном дизайнером Брюсом Олдфилдом. Деловой и в то же время элегантный образ Кэтрин дополнила синими туфлями-лодочками Rupert Sanderson, которые, как подсчитали обозреватели, ранее она обувала уже не менее 12 раз. На ней также были серьги и брошь в виде цветка мака от LK Bennett, а в руках Кейт держала маленький клатч под цвет туфлей. Волосы жены принца были собраны в элегантную прическу.

[ + – ] Высокопоставленные члены БКС

Принц Уильям выбрал для мероприятия темно-синий костюм, белую классическую рубашку и синий галстук с узором. На лацкане пиджака у него тоже красовался цветок мака.

На приеме не было королевы Елизаветы, которой врачи посоветовали воздержаться от появления в многолюдных местах в связи с проблемами со здоровьем. Она обратилась к собравшимся делегатам через записанное сообщение в рамках приема, отметив, что изменение климата было "предметом, близким сердцу ее "дорогого покойного мужа, принца Филиппа, герцога Эдинбургского".

Делясь воспоминаниями о начале полувековой кампании Филиппа по борьбе с изменением климата, Елизавета подчеркнула:

"Если мы не справимся с этой проблемой, все другие проблемы станут незначительными. Я очень горжусь тем, что ведущая роль, которую мой муж сыграл в поощрении людей к защите нашей хрупкой планеты, продолжает жить благодаря работе нашего старшего сына Чарльза и его старшего сына Уильяма. Я очень горжусь ими".

[ + – ] Королева Елизавета обратилась к участникам климатического саммита по видеосвязи

Королева отметила, что собравшиеся на саммите делают это не ради себя, а ради своих потомков, которым еще предстоит жить на планете.

На снимках, орпубликованных на официальной странице герцогов Кембриджских в Twitter, видно, что во время приема они пообщались с мировыми лидерами. Так, Кейт Миддлтон была замечена за разговором с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, а принц Уильям о чем-то оживленно беседовал с Ангелой Меркель, которая совсем недавно покинула пост канцлера Германии, а также с Джо Байденом.

[ + – ] Закулисье климатического саммита

Ранее мы писали о том, что Кейт Миддлтон и принц Уильям пообщались со скаутами, где вместе с подростками жарили вегетарианские гамбургеры, делали и разбрасывали "бомбы" из семян полевых цветов и овладели основами обслуживания велосипедов. Герцогиня Кембриджская даже там продемонстрировала образ, который обещает стать одним из самых трендовых этой осенью.