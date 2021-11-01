Джинсы-скинни и стеганная жилетка. Кейт Миддлтон показала идеальный осенний образ

Даже на встрече со скаутами Кейт Миддлтон умудряется выглядеть элегантно и задавать тренды на следующие несколько месяцев.

39-летняя Кейт Миддлтон, жена наследника британского престола принца Уильяма, продемонстрировала идеальный ансамбль для оставшихся теплых дней осени 2021, передает Hello.

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Герцогиня Кембриджская вместе с мужем посетила мероприятие в Деннистоуне, где они участвовали в кампании Scouts #PromiseToThePlanet в Alexandra Park Sports Hub.

Кейт выбрала для встречи со скаутами узкие черные джинсы-скинни, темные замшевые ботинки, джемпер, поверх которого накинула стеганую теплую жилетку цвета хаки со сборкой на поясе.

[ + – ] Герцогиня Кембриджская на встрече со скаутами

Образ она дополнила скаутским шарфом. Герцогиня распустила волосы, сделав крупные локоны, и нанесла легкий макияж, традиционно подчеркнув глаза.

Во время визита Уильям и Кейт встретились со скаутами со всего района и узнали больше о кампании скаутов #PromiseToThePlanet. Королевская чета также приняла участие в мероприятиях, которые продемонстрировали, как скаутинг помогает вооружить молодых людей навыками борьбы с изменением климата.

Ранее мы писали о том, что герцогиня Кембриджская появилась на одной из встреч в костюме самого модного сезона, а также разбирали самые эффектные появления герцогини на публике за последние пару месяцев.