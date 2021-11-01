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Джинсы-скинни и стеганная жилетка. Кейт Миддлтон показала идеальный осенний образ

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Кейт Миддлтон
Фото: Getty Images | Кейт Миддлтон

Даже на встрече со скаутами Кейт Миддлтон умудряется выглядеть элегантно и задавать тренды на следующие несколько месяцев.

39-летняя Кейт Миддлтон, жена наследника британского престола принца Уильяма, продемонстрировала идеальный ансамбль для оставшихся теплых дней осени 2021, передает Hello.

Герцогиня Кембриджская вместе с мужем посетила мероприятие в Деннистоуне, где они участвовали в кампании Scouts #PromiseToThePlanet в Alexandra Park Sports Hub.

Кейт выбрала для встречи со скаутами узкие черные джинсы-скинни, темные замшевые ботинки, джемпер, поверх которого накинула стеганую теплую жилетку цвета хаки со сборкой на поясе.

Герцогиня Кембриджская на встрече со скаутами

Образ она дополнила скаутским шарфом. Герцогиня распустила волосы, сделав крупные локоны, и нанесла легкий макияж, традиционно подчеркнув глаза.

Во время визита Уильям и Кейт встретились со скаутами со всего района и узнали больше о кампании скаутов #PromiseToThePlanet. Королевская чета также приняла участие в мероприятиях, которые продемонстрировали, как скаутинг помогает вооружить молодых людей навыками борьбы с изменением климата.

Ранее мы писали о том, что герцогиня Кембриджская появилась на одной из встреч в костюме самого модного сезона, а также разбирали самые эффектные появления герцогини на публике за последние пару месяцев.