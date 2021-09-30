Кейт Миддлтон появилась на публике в костюме самого модного цвета сезона осень 2021

Герцогиня Кембриджская выбрала для встречи со студентами ансамбль в сине-фиолетовых тонах, которые очень популярны в осеннем гардеробе.

39-летняя Кейт Миддлтон продолжает демонстрировать всему миру свой безупречный вкус, появляясь на публике в актуальных и элегантных нарядах. Не успел мир обсудить ее без преувеличения золотой наряд на мировой премьере фильма "Не время умирать" в Королевском Альберт-холле, как она снова заставила говорить о себе, пишет Hello.

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Герцогиня Кембриджская вместе с мужем, принцем Уильямом, приехала на встречу со студентами-медиками в кампусе Маги Ольстерского университета (Северная Ирландия) в элегантном брючном костюме от Emilia Wickstead фиолетового цвета, который очень популярен осенью 2021. Кейт безупречно выглядела в наряде актуального оттенка. Образ она дополнила еще одной незаменимой вещью в осеннем гардеробе – однотонной водолазкой темно-синего цвета и такими же замшевыми туфлями.

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Отметим, что кроме фиолетового и цвета фуксии, среди других популярных цветов этой осени по версии института Pantone – оттенок Pale Rosette, теплый терракот, ярко-синий, оттенок фиолетового и синего Rhodonite, серо-голубой цвет Spring Lake, оттенок коричневого Root Beer, оттенок зеленого Leprechaun, теплый оттенок желтого Illuminating, а также огненно-красный цвет.

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Не обошлась герцогиня и без сумочки. В руках она держала черную стеганую кожаную сумочку от Jaeger с золотым металлическим ремешком-цепочкой и элегантной золотой отделкой.

После появления Кейт на публике в таком наряде обозреватели фиксируют спрос на подобные костюми, поскольку герцогиня уже давно является для модниц по всему миру мейкером тенденций. Стилисты рекомендуют дополнять такой наряд кроссовками для создания более повседневного образа, а вот туфли-лодочки подойдут для создания делового ансамбля. Кстати, костюм-двойка также является хитом осеннего гардероба в этом сезоне.

Отметим, что после двухмесячного отсутствия на публике Кейт вернулась к исполнению королевских обязанностей, и теперь по несколько раз в неделю посещает различные мероприятия как сама, так и с мужем.