Кейт Миддлтон появилась на публике после двухмесячного отсутствия

Герцогиня Кембриджская встретилась с британскими солдатами, которые эвакуировали 15 тысяч афганских беженцев из Кабула

Кейт Миддлтон, которая не появлялась на публике с июля, спровоцировав слухи о своей беременности, наконец, вышла в свет. Герцогиня Кембриджская нарушила свое затворничество ради благой цели: она встретилась с британскими военными, которые, рискуя жизнями, спасали беженцев из кабульского аэропорта. Об этом пишет Daily Mail.

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Военные взяли участие в операции "Питтинг" и спасли более 15 тысяч человек. Кейт встретилась с ними в центре репатриации ВВС Брайс-Нортон.

[ + – ] Кейт Миддлтон на базе ВВС Брайс-Нортон Фото: Getty Images

На военную базу герцогиня прибыла в военном вертолете Sikorsky S-76 и уже опубликовала пост в соцсетях, назвав военных "невероятными людьми".

Для официального визита она оделась демократично и элегантно. Кейт осмотрела самолет, на котором производилась эвакуация, и поговорила с военными.

Напомним, операция "Питтинг" началась 13 августа, когда военнослужащие Великобритании начали высадку в Афганистане, чтобы поддержать эвакуацию из страны своих сограждан и работавших с ними афганских специалистов.

По оценкам главы Минобороны Великобритании Бена Уоллеса, под действие программы переселения афганских переводчиков и консультантов в королевство попадают более пяти тысяч человек.

На британское гражданство они смогут рассчитывать после пяти лет проживания в Великобритании.

Ранее оказалось, что Кейт Миддлтон посетила свадьбу своего брата, Джеймса Миддлтона, который женился на своей подруге Ализе Тевенет в Провансе, Франция.