Кейт Миддлтон появилась на публике после двухмесячного отсутствия
Герцогиня Кембриджская встретилась с британскими солдатами, которые эвакуировали 15 тысяч афганских беженцев из Кабула
Кейт Миддлтон, которая не появлялась на публике с июля, спровоцировав слухи о своей беременности, наконец, вышла в свет. Герцогиня Кембриджская нарушила свое затворничество ради благой цели: она встретилась с британскими военными, которые, рискуя жизнями, спасали беженцев из кабульского аэропорта. Об этом пишет Daily Mail.
Военные взяли участие в операции "Питтинг" и спасли более 15 тысяч человек. Кейт встретилась с ними в центре репатриации ВВС Брайс-Нортон.
На военную базу герцогиня прибыла в военном вертолете Sikorsky S-76 и уже опубликовала пост в соцсетях, назвав военных "невероятными людьми".
Для официального визита она оделась демократично и элегантно. Кейт осмотрела самолет, на котором производилась эвакуация, и поговорила с военными.
Напомним, операция "Питтинг" началась 13 августа, когда военнослужащие Великобритании начали высадку в Афганистане, чтобы поддержать эвакуацию из страны своих сограждан и работавших с ними афганских специалистов.
По оценкам главы Минобороны Великобритании Бена Уоллеса, под действие программы переселения афганских переводчиков и консультантов в королевство попадают более пяти тысяч человек.
На британское гражданство они смогут рассчитывать после пяти лет проживания в Великобритании.
Ранее оказалось, что Кейт Миддлтон посетила свадьбу своего брата, Джеймса Миддлтона, который женился на своей подруге Ализе Тевенет в Провансе, Франция.