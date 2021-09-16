Кейт Міддлтон з'явилася на публіці після двомісячної відсутності

Герцогиня Кембриджська зустрілася з британськими солдатами, які евакуювали 15 тисяч афганських біженців з Кабула

Кейт Міддлтон, яка не з'являлася на публіці з липня, спровокувавши чутки про свою вагітність, нарешті, вийшла в світ. Герцогиня Кембриджська порушила своє самітництво заради благої мети: вона зустрілася з британськими військовими, які, ризикуючи життям, рятували біженців із кабульського аеропорту. Про це пише Daily Mail.

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Військові взяли участь в операції "Піттинг" і врятували понад 15 тисяч людей. Кейт зустрілася з ними в центрі репатріації ВВС Брайс-Нортон.

[ + – ] Кейт Міддлтон на базі ВПС Брайс-Нортон Фото: Getty Images

На військову базу герцогиня прибула в військовому вертольоті Sikorsky S-76 і вже опублікувала пост у соцмережах, назвавши військових "неймовірними людьми".

Для офіційного візиту вона одяглася демократично й елегантно. Кейт оглянула літак, на якому було здійснено евакуацію, і поговорила з військовими.

Нагадаємо, операція "Піттинг" почалася 13 серпня, коли військовослужбовці Великобританії почали висадку в Афганістані, щоб підтримати евакуацію з країни своїх співгромадян та афганських фахівців, які працювали з ними.

За оцінками глави Міноборони Великобританії Бена Воллеса, під дію програми переселення афганських перекладачів і консультантів у королівство потрапляють понад п'ять тисяч осіб.

На британське громадянство вони зможуть розраховувати після п'яти років проживання у Великобританії.

Раніше виявилося, що Кейт Міддлтон відвідала весілля свого брата, Джеймса Міддлтона, який одружився зі своєю подругою Алізе Тевенет у Провансі, Франція.