Кейт Міддлтон спровокувала нові чутки про свою вагітність

Герцогиня Кембриджська таємно відвідала весілля свого брата Джеймса у Франції

Кейт Міддлтон довгий час не з'являлася на публіці. Але кілька днів тому стало відомо, що її молодший брат Джеймс Міддлтон одружився зі своєю давньою подругою Алізе Тевенет. І герцогиня із сім'єю була на весіллі. Про це пише Daily Mail.

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Весілля відзначали на Лазурному березі, на виноробні Леуба, що належить британському мільйонерові Ентоні Бемфорду. На церемонії було близько пів сотні гостей і серед них — Кейт Міддлтон, принц Вільям і троє їхніх дітей.

Саме заради Кейт ніхто з гостей не робив знімки, а якщо і робив, то не викладав їх у соцмережі. Поки в мережі є тільки одна фотографія з весілля — самого Джеймса Міддлтона і його судженої.

[ + – ] Джеймс Міддлтон і Алізе Тевенет Фото: Instagram jmidy

Виноробня Chateau Leoube розташована в мальовничому селі Борм-ле-Мімоза і славиться своїм рожевим вином. Місцеві жителі вже розповіли журналістам, що виноробня була закрита на час весілля, а навколо виставлено охорону, щоб забезпечити гостям конфіденційність. Крім герцогів Кембриджських, весілля відвідали Піппа Міддлтон та її чоловік Джеймс Метьюз.

Фото: Chateau Leoube

Фото: Chateau Leoube

[ + – ] Chateau Leoube, де відсвяткував весілля Джеймс Міддлтон Фото: Chateau Leoube

Останній вихід у світ Кейт Міддлтон був 11 липня. Тоді герцоги Кембриджські всією сім'єю побували на матчі збірної Англії з футболу в межах чемпіонату Європи. З того моменту в мережі не з'являлися нові знімки герцогині, а сама вона не відвідувала жодних заходів. Королівські експерти вважають, що Кейт знову вагітна. Раніше вони вважали, що герцогиня могла захворіти коронавірусом, але її візит на весілля брата дав зрозуміти, що причина в іншому.

Чи очікують Кейт і Вільям на поповнення в родині — невідомо. З Букінгемського палацу чутки не підтверджують і не спростовують.