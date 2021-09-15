Кейт Миддлтон спровоцировала новые слухи о своей беременности

Герцогиня Кембриджская тайно посетила свадьбу своего брата Джеймса во Франции

Кейт Миддлтон долгое время не появлялась на публике. Но несколькими днями ранее стало известно, что ее младший брат Джеймс Миддлтон женился на своей давней подруге Ализе Тевенет. И герцогиня с семьей была на свадьбе. Об этом пишет Daily Mail.

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Свадьбу отмечали на Лазурном берегу, на винодельне Леуб, которая принадлежит британскому миллионеру Энтони Бэмфорду. На церемонии было около полусотни гостей и среди них – Кейт Миддлтон, принц Уильям и трое их детей.

Именно ради Кейт никто их гостей не делал снимки, а если и делал, то не выкладывал их в соцсети. Пока в Сети есть только одна фотография со свадьбы – самого Джеймса Миддлтона и его суженой.

[ + – ] Джеймс Миддлтон и Ализе Тевенет Фото: Instagram jmidy

Винодельня Chateau Leoube расположена в живописной деревеньке Борм-ле-Мимоза и славится своим розовым вином. Местные жители уже рассказали журналистам, что винодельня была закрыта на время свадьбы, а вокруг выставлена охрана, чтобы обеспечить гостям конфиденциальность. Кроме герцогов Кембриджских свадьбу посетили Пиппа Миддлтон и ее муж Джеймс Мэтьюз.

Фото: Chateau Leoube

Фото: Chateau Leoube

[ + – ] Chateau Leoube, где отпраздновал свадьбу Джеймс Миддлтон Фото: Chateau Leoube

Последний выход в свет Кейт Миддлтон был 11 июля. Тогда герцоги Кембриджские всей семьей побывали на матче сборной Англии по футболу в рамках чемпионата Европы. С того момента в Сети не появлялись новые снимки герцогини, а сама она не посещала никакие мероприятия. Королевские эксперты полагают, что Кейт снова беременна. Ранее они полагали, что герцогиня могла заболеть коронавирусом, но ее визит на свадьбу брата дал понять, что причина в другом.

Ожидают ли Кейт и Уильям пополнения в семье – неизвестно. Из Букингемского дворца слухи не подтверждают и не опровергают.