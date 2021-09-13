Брат Кейт Миддлтон женился на давней подруге

Паре пришлось дважды откладывать свадьбу, но торжество все же состоялось во Франции

34-летний брат Кейт Миддлтон, Джеймс, объявил о своем браке с 32-летней француженкой Ализе Тевенет. Об этом пишет Hello Magazine.

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Джеймсу и Ализе пришлось дважды откладывать торжество из-за карантина, но церемонию провели на этих выходных во французской деревушке Борм-ле-Мимоза на Лазурном берегу "в окружении семьи и друзей".

[ + – ] Джеймс Миддлтон, Ализе Тевенет и их пес Мейбл Фото: Instagram jmidy

Кто именно был на свадьбе – неизвестно. Но Джеймс наверняка прислал приглашения сестрам: герцогине Кембриджской и Пиппе Миддлтон с ее мужем Джеймсом Мэтьюзом. Также можно предположить, что церемонию посетили и родители Джеймса — Кэрол и Майкл Миддлтон.

Впрочем, церемония была настолько закрытой, что пока в Сети есть только один снимок, которым поделился сам Джеймс.

"Вчера я женился на любви всей моей жизни. Невозможно описать словами, насколько я счастлив", — написал Миддлтон в соцсетях.

Пара познакомилась в 2018 году, а в 2019-м и объявила о помолвке. Изначально церемонию планировали провести в мае прошлого года. Однако из-за коронавируса все пришлось отменить.

[ + – ] Джеймс Миддлтон и Ализе Тевенет Фото: Instagram jmidy [ + – ] Джеймс Миддлтон и Ализе Тевенет Фото: Instagram jmidy

"Прошел год с тех пор, как я сделал предложение Ализе. Какой это был год: два дома, самоизоляция, две попытки сыграть свадьбу, щенята, открытие новой компании, бритье бороды и многое другое, но самое лучшее то, что я могу поделиться всем этим с Ализе. Жду, чтобы взять на себя все то, что нас ждет в будущем", – писал ранее брат герцогини.

Судя по снимку, Ализе выбрала на свадьбу простое белое платье в хиппи-стиле, а ее обручальное кольцо напоминает кольцо Кейт Миддлтон – оно с сапфиром и окружено бриллиантами. Сам Джеймс был в белом костюме.

[ + – ] Деревня Борм-ле-Мимоза, где прошла свадьба Фото: Соцсети [ + – ] Деревня Борм-ле-Мимоза, где прошла свадьба Фото: Соцсети

На свадьбе присутствовали и некоторые из их питомцев: за счастливыми молодоженами виден пес по кличке Мейбл. Известно, что Джеймс обожает собак. Они помогли ему справиться с клинической депрессией, из-за которой он потерял работу. В честь своей любимицы – черного лабрадора Эллы он даже назвал свою новую компанию — Ella&Co. Помимо Эллы и Мейбл у Миддлтона есть еще четыре черных спаниеля – Луна, Зулу, Инка и Рафа, а о рождении щенков он всегда сообщает в соцсетях.