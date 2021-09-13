Брат Кейт Міддлтон одружився з давньою подругою

Парі довелося двічі відкладати весілля, але торжество все ж відбулося у Франції.

34-річний брат Кейт Міддлтон, Джеймс, оголосив про свій шлюб із 32-річною француженкою Алізе Тевенет. Про це пише Hello Magazine.

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Джеймсу й Алізе довелося двічі відкладати торжество через карантин, але церемонію провели цими вихідними у французькому селі Борм-ле-Мімоза на Лазурному березі "в оточенні родини і друзів".

[ + – ] Джеймс Міддлтон, Алізе Тевенет і їхній пес Мейбл Фото: Instagram jmidy

Хто саме був на весіллі — невідомо. Але Джеймс напевно надіслав запрошення сестрам: герцогині Кембриджській і Піппі Міддлтон з її чоловіком Джеймсом Метьюзом. Також можна припустити, що церемонію відвідали і батьки Джеймса — Керол і Майкл Міддлтон.

Утім, церемонія була настільки закритою, що поки в мережі є тільки один знімок, яким поділився сам Джеймс.

"Вчора я одружився з любов'ю всього мого життя. Неможливо описати словами, наскільки я щасливий", — написав Міддлтон у соцмережах.

Пара познайомилася в 2018 році, а в 2019-му й оголосила про заручини. Спочатку церемонію планували провести в травні минулого року. Однак через коронавірус усе довелося скасувати.

[ + – ] Джеймс Міддлтон та Алізе Тевенет Фото: Instagram jmidy [ + – ] Джеймс Міддлтон та Алізе Тевенет Фото: Instagram jmidy

"Пройшов рік із тих пір, як я зробив пропозицію Алізе. Який це був рік: два будинки, самоізоляція, дві спроби зіграти весілля, цуценята, відкриття нової компанії, гоління бороди і багато іншого, але найкраще те, що я можу поділитися всім цим з Алізе. Чекаю, щоб взяти на себе все те, що нас чекає в майбутньому", — писав раніше брат герцогині.

Судячи зі знімку, Алізе вибрала на весілля просту білу сукню в хіпі-стилі, а її обручка нагадує каблучку Кейт Міддлтон — вона із сапфіром та оточена діамантами. Сам Джеймс був у білому костюмі.

[ + – ] Село Борм-ле-Мімоза, де пройшло весілля Фото: Соцсети [ + – ] Село Борм-ле-Мімоза, де пройшло весілля Фото: Соцсети

На весіллі були присутні й деякі з їхніх вихованців: за щасливими молодятами видно собаку на прізвисько Мейбл. Відомо, що Джеймс обожнює собак. Вони допомогли йому впоратися з клінічною депресією, через яку він втратив роботу. На честь своєї улюблениці — чорного лабрадора Елли він навіть назвав свою нову компанію — Ella&Co. Крім Елли і Мейбл у Міддлтона є ще чотири чорні спанієля — Ліна, Зулу, Інка і Рафа, а про народження цуценят він завжди повідомляє в соцмережах.