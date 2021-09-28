Модные тренды 2021. Как подобрать одежду для офиса

Правильно подобранный капсульный гардероб для офиса не только сэкономит время во время сборов на работу, но и сделает холодное время модным и комфортным.

Работа в офисе обязывает большинство представительниц прекрасного пола выглядеть элегантно и стильно, а осень – пора, когда многие радикально пересматривают свой гардероб, стараясь найти в нем те вещи, которые будут актуальными и удобными. Фокус послушал советы стилистов и предлагает несколько универсальных решений, которые сделают осень не только модной, но теплой и приятной.

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Нижнее белье

Роль удобного и комфортного нижнего белья часто недооценена. А именно оно задает настроение на весь день. В этом сезоне делается упор на удобство и приятные материалы. Что касается стиля, то для удобства женщины дизайнеры разработали белье в стиле спорт-шик, которое отличается не только комфортом, но и выглядит изящно и сексуально.

Также стоит присмотреться к хлопковым комплектам. Сейчас весьма популярны топы и трусы с высокой талией. Если раньше подобное белье использовалось только для сна, то теперь многие носят его и как повседневное.

[ + – ] Белье в стиле спорт-шик Фото: Соцсети

Браллет поможет разнообразить офисный образ, поскольку он идеально подойдет тем модницам, которые любят носить расстегнутые рубашки, а также жакеты или пиджаки на голое тело. Если надеть браллет под пиджак вместо топа или блузки, то на выходе получится модный и стильный вечерний образ.

[ + – ] Браллет подойдет для тех, кто любит смелые образы даже в офисе Фото: Соцсети

Еще одна альтернатива бюстгальтеру в холодное время года – топ-бюстье. В бельевых коллекциях есть как кружевные варианты, так и в спортивном стиле.

[ + – ] Топ-бюстье Фото: Соцсети

Боди – еще одна незаменимая вещь в капсуле для офиса. Сейчас предлагается огромный ассортимент боди, начиная от моделей на бретелях, с рукавами, и заканчивая кружевными полупрозрачными романтическими вариантами.

Водолазка

Хит этого сезона – однотонная водолазка, которую с удовольствием носит, например, та же Меган Маркл. Эта вещь отлично подчеркивает фигуру и прекрасно смотрится в деловом стиле в сочетании с пиджаками, брюками, кардиганами.

[ + – ] Однотонная водолазка отлично дополнит офисный образ

Тонкий свитер

Как выбрать модный свитер на сезон осень-зима 2021-2022, мы уже писали. Однако что касается офисной капсулы, то в ней просто обязан быть тонкий свитер, который можно сочетать с брюками, юбками, даже костюмом. Свитера тонкой вязки, полупрозрачные или из кашемира обязательно должны быть в вашем гардеробе.

Блуза

Блузы остаются актуальны во все времена, поскольку являются незаменимой вещью в офисном образе. В этом сезоне дизайнеры предлагают огромный выбор блуз на все случаи жизни: с рюшами, воланами, оборками для создания романтического образа. Нельзя пройти и мимо классических моделей с длинными рукавами и высоким воротником с бантом, а также с воротником-стойкой. Новинка сезона – строгие блузки с удлиненными рукавами, которые полностью прикрывают кисть.

Костюм

Обязательной вещью в гардеробе тех, кто работает в офисе, будет костюм-двойка, причем это может быть как пиджак+брюки, так и пиджак+юбка. Универсальность этой вещи сложно переоценить, поскольку сейчас огромный выбор костюмов любого цвета, фасона и кроя, а возможность комбинировать отдельно верхнюю и нижнюю часть с другими вещами дает простор для творчества и существенно экономит место в шкафу.

Юбка-миди

Еще один предмет, без которого ваш осенний офисный гардероб будет неполным. Прямая, с расклешенным низом, с разрезами или без, такая юбка из твида, шерсти, кожи и других "осенних" материалов станет отличным дополнением образа. К ней подойдут как рубашка или блузка, так и свитер или же жакет.

Вязаное или трикотажное платье

В коллекциях многих дизайнеров вязанные и трикотажные платья в этом сезоне занимают одну из главных позиций. Эти вещи не только теплые, но и предполагают большой полет фантазии при составлении образа. Их можно дополнить ремнями, бусами, брошками, шейными платками и тому подобное.

[ + – ] Вязанное платье [ + – ] Трикотажное платье

Брюки

Одних костюмных брюк будет мало, поэтому необходимо позаботиться еще хотя бы об одной паре брюк для офиса. Это может быть как классика – темные брюки с высокой талией, так и модели с широкими штанинами или наоборот, зауженные.

Жакет

Еще одна вещь, которая должна быть среди вещей на осень. Благо, сейчас представлены огромное количество жакетов на любой вкус и кошелек, а стилисты не ограничивают выбор, поскольку этой осенью популярна не только классика вроде Chanel, но и более доступные модели ярких расцветок с необычной отделкой.

Фото: Getty Images Фото: Instagram hoskelsa Фото: Instagram hoskelsa

Обувь

Стилисты отмечают, что осень-зима 2021-2022 – это период, когда самой популярной моделью обуви будут ботинки на плоской подошве или на очень невысоком каблуке. Однако не лишним будет позаботиться о паре высоких сапог на каблуке и элегантных ботильонах для торжественных мероприятий в кругу коллег.

Аксессуары

Что касается дополнения к офисному образу, то одной из модных новинок сезона является накладной воротник, который украсит любой образ, сделав его праздничным и интересным.

[ + – ] Отложной воротник в офисном гардеробе обязателен в этом сезоне Фото: Chanel Фото: Alice K

Ранее мы писали о том, какие плащи и какую обувь стоит выбирать в этом сезоне, чтобы осень была не только теплой, но и стильной.