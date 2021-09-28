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Модные тренды 2021. Как подобрать одежду для офиса

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Правильно подобранный осенний гардероб для офиса поможет сделать осень комфортной и стильной
Фото: Getty Images | Правильно подобранный осенний гардероб для офиса поможет сделать осень комфортной и стильной

Правильно подобранный капсульный гардероб для офиса не только сэкономит время во время сборов на работу, но и сделает холодное время модным и комфортным.

Работа в офисе обязывает большинство представительниц прекрасного пола выглядеть элегантно и стильно, а осень – пора, когда многие радикально пересматривают свой гардероб, стараясь найти в нем те вещи, которые будут актуальными и удобными. Фокус послушал советы стилистов и предлагает несколько универсальных решений, которые сделают осень не только модной, но теплой и приятной.

Нижнее белье

Роль удобного и комфортного нижнего белья часто недооценена. А именно оно задает настроение на весь день. В этом сезоне делается упор на удобство и приятные материалы. Что касается стиля, то для удобства женщины дизайнеры разработали белье в стиле спорт-шик, которое отличается не только комфортом, но и выглядит изящно и сексуально.

Также стоит присмотреться к хлопковым комплектам. Сейчас весьма популярны топы и трусы с высокой талией. Если раньше подобное белье использовалось только для сна, то теперь многие носят его и как повседневное.

белье, спорт-шик
Белье в стиле спорт-шик
Фото: Соцсети

Браллет поможет разнообразить офисный образ, поскольку он идеально подойдет тем модницам, которые любят носить расстегнутые рубашки, а также жакеты или пиджаки на голое тело. Если надеть браллет под пиджак вместо топа или блузки, то на выходе получится модный и стильный вечерний образ.

браллет, нижнее белье
Браллет подойдет для тех, кто любит смелые образы даже в офисе
Фото: Соцсети

Еще одна альтернатива бюстгальтеру в холодное время года – топ-бюстье. В бельевых коллекциях есть как кружевные варианты, так и в спортивном стиле.

топ-бюстье
Топ-бюстье
Фото: Соцсети

Боди – еще одна незаменимая вещь в капсуле для офиса. Сейчас предлагается огромный ассортимент боди, начиная от моделей на бретелях, с рукавами, и заканчивая кружевными полупрозрачными романтическими вариантами.

Водолазка

Хит этого сезона – однотонная водолазка, которую с удовольствием носит, например, та же Меган Маркл. Эта вещь отлично подчеркивает фигуру и прекрасно смотрится в деловом стиле в сочетании с пиджаками, брюками, кардиганами.

девушка в водолазке
Однотонная водолазка отлично дополнит офисный образ
девушка в водолазке

Тонкий свитер

Как выбрать модный свитер на сезон осень-зима 2021-2022, мы уже писали. Однако что касается офисной капсулы, то в ней просто обязан быть тонкий свитер, который можно сочетать с брюками, юбками, даже костюмом. Свитера тонкой вязки, полупрозрачные или из кашемира обязательно должны быть в вашем гардеробе.

Блуза

Блузы остаются актуальны во все времена, поскольку являются незаменимой вещью в офисном образе. В этом сезоне дизайнеры предлагают огромный выбор блуз на все случаи жизни: с рюшами, воланами, оборками для создания романтического образа. Нельзя пройти и мимо классических моделей с длинными рукавами и высоким воротником с бантом, а также с воротником-стойкой. Новинка сезона – строгие блузки с удлиненными рукавами, которые полностью прикрывают кисть.

Костюм

Обязательной вещью в гардеробе тех, кто работает в офисе, будет костюм-двойка, причем это может быть как пиджак+брюки, так и пиджак+юбка. Универсальность этой вещи сложно переоценить, поскольку сейчас огромный выбор костюмов любого цвета, фасона и кроя, а возможность комбинировать отдельно верхнюю и нижнюю часть с другими вещами дает простор для творчества и существенно экономит место в шкафу.

Юбка-миди

Еще один предмет, без которого ваш осенний офисный гардероб будет неполным. Прямая, с расклешенным низом, с разрезами или без, такая юбка из твида, шерсти, кожи и других "осенних" материалов станет отличным дополнением образа. К ней подойдут как рубашка или блузка, так и свитер или же жакет.

Вязаное или трикотажное платье

В коллекциях многих дизайнеров вязанные и трикотажные платья в этом сезоне занимают одну из главных позиций. Эти вещи не только теплые, но и предполагают большой полет фантазии при составлении образа. Их можно дополнить ремнями, бусами, брошками, шейными платками и тому подобное.

платье для офиса
Вязанное платье
платье для офиса
Трикотажное платье

Брюки

Одних костюмных брюк будет мало, поэтому необходимо позаботиться еще хотя бы об одной паре брюк для офиса. Это может быть как классика – темные брюки с высокой талией, так и модели с широкими штанинами или наоборот, зауженные.

Жакет

Еще одна вещь, которая должна быть среди вещей на осень. Благо, сейчас представлены огромное количество жакетов на любой вкус и кошелек, а стилисты не ограничивают выбор, поскольку этой осенью популярна не только классика вроде Chanel, но и более доступные модели ярких расцветок с необычной отделкой.

Фото: Getty Images
Фото: Instagram hoskelsa
Фото: Instagram hoskelsa

Обувь

Стилисты отмечают, что осень-зима 2021-2022 – это период, когда самой популярной моделью обуви будут ботинки на плоской подошве или на очень невысоком каблуке. Однако не лишним будет позаботиться о паре высоких сапог на каблуке и элегантных ботильонах для торжественных мероприятий в кругу коллег.

Аксессуары

Что касается дополнения к офисному образу, то одной из модных новинок сезона является накладной воротник, который украсит любой образ, сделав его праздничным и интересным.

модель в вещах Chanel
Отложной воротник в офисном гардеробе обязателен в этом сезоне
Фото: Chanel
отложной воротник
Фото: Alice K

Ранее мы писали о том, какие плащи и какую обувь стоит выбирать в этом сезоне, чтобы осень была не только теплой, но и стильной.