Модные тренды осени 2021. Как выбрать твидовый жакет и с чем его носить

Твидовый жакет выходит на главенствующие позиции в сезоне осень-зима 2021-2022, потому что это тепло, красиво и вневременно.

Джинсовые и кожаные куртки, которые традиционно не выходят из моды и являются самой универсальной верхней одеждой, в этом сезоне уверено подвигает твидовый жакет, представленный в коллекциях многих домов моды. В отличие от денима и кожи, твид смотрится куда благороднее, делает образ аристократичнее и прекрасно согревает в свежую погоду, поэтому идеально подойдет для бабьего лета. Фокус посмотрел, какие фасоны твидовых пиджаков предлагают модницам дизайнеры.

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Словосочетание "твидовый жакет" у многих давно и прочно ассоциируется с брендом Chanel, который сделал этот предмет гардероба поистине культовым и желанным. Новый сезон осень-зима 2021-2022 не стал исключением, и модный дом предлагает очередную порцию твида, причем как для женщин, так и для мужчин.

В этом сезоне французский бренд немного отошел от традиций и в некоторых моделях заменил традиционные юбки широкими брюками, добавив шляпы, цепочки и укоротив классические жакеты, добавив образу гранжа.

Однако и старая добрая классика никуда не делась. Пиджаки традиционной формы, покроя и с узнаваемой отделкой будут так же актуальны, как и в прошлых сезонах.

Еще один легендарный модный дом Dior тоже представил в осенне-зимней коллекции варианты твидовых жакетов. Однако если Chanel позволил себе отступить немного от классической версии, то этот бренд придерживается более формального решения. Черно-белый твид дизайнеры предлагают сочетать с плиссированной юбкой-миди в тон, как это сделала Кейт Миддлтон. Правда, герцогиня выбрала жакет более скромной марки. Также к нему можно добавить белую рубашку в тон и декоративную брошь.

[ + – ] Dior представил классическое прочтение твида

Модный дом Saint Laurent представил новое прочтение твидового костюма, обновив его за счет мини-юбок. Креативный директор дома Энтони Ваккарелло привнес в твид линии 60-ых и оттенки 80-ых, сделав их смелыми с точки зрения цветовых решений – от синего "электрик" до красного".

[ + – ] Чркое прочтение твидового жакета от Saint Laurent

Бренд Schiaparelli также предлагает в этом сезоне удлиненные жакеты с фирменным декором, повторяющим изгибы и выпуклости человеческого тела, которые отлично смотрятся под кожаные зауженные брюки, лосины и джинсы-скинни, а также укороченные жакеты под мини-юбку аналогичной расцветки.

Лейбл Self-Portrait и вовсе сделал твидовый жакет универсальной вещью в гардеробе. В коллекции есть как классический твидовый жакет в красном цвете, так и вариации с ним. Его можно носить с широкими шортами из кожи, юбкой миди, брюками. Интересно этой осенью будет смотреться жакет-платье.

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