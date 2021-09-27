Модні тренди осені 2021. Як вибрати твідовий жакет і з чим його носити

Твідовий жакет виходить на чільні позиції в сезоні осінь-зима 2021-2022, тому що це тепло, красиво і позачасово.

Джинсові і шкіряні куртки, які традиційно не виходять з моди і є найбільш універсальним верхнім одягом, у цьому сезоні впевнено посуває твідовий жакет, представлений у колекціях багатьох будинків моди. На відміну від деніму і шкіри, твід виглядає куди шляхетніше, робить образ аристократичним і прекрасно зігріває у свіжу погоду, тому ідеально підійде для бабиного літа. Фокус подивився, які фасони твідових піджаків пропонують модницям дизайнери.

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Словосполучення "твідовий жакет" у багатьох давно і міцно асоціюється з брендом Chanel, який зробив цей предмет гардеробу справді культовим і бажаним. Новий сезон осінь-зима 2021-2022 не став винятком, і модний будинок пропонує чергову порцію твіду, причому як для жінок, так і для чоловіків.

У цьому сезоні французький бренд трохи відійшов від традицій і в деяких моделях замінив традиційні спідниці широкими штанами, додавши капелюхи, ланцюжки й укоротивши класичні жакети, додавши образу гранжу.

Однак, і стара добра класика нікуди не поділася. Піджаки традиційної форми, покрою і з впізнаваною обробкою будуть так само актуальні, як і в минулих сезонах.

Ще один легендарний модний будинок Dior теж представив в осінньо-зимовій колекції варіанти твідових жакетів. Однак, якщо Chanel дозволив собі відступити трохи від класичної версії, то цей бренд дотримується більш формального рішення. Чорно-білий твід дизайнери пропонують поєднувати з плісированою спідницею-міді в тон, як це зробила Кейт Міддлтон. Правда, герцогиня вибрала жакет більш скромної марки. Також до нього можна додати білу сорочку в тон і декоративну брошку.

[ + – ] Dior представив класичне прочитання твіду

Модний будинок Saint Laurent представив нове прочитання твідового костюма, оновивши його за рахунок міні-спідниць. Креативний директор будинку Ентоні Ваккарелла привніс у твід лінії 60-х і відтінки 80-х, зробивши їх сміливими з точки зору колірних рішень — від синього "електрик" до "червоного".

[ + – ] Яскраве прочитання твідового жакета від Saint Laurent

Бренд Schiaparelli також пропонує в цьому сезоні подовжені жакети з фірмовим декором, що повторює вигини й опуклості людського тіла, які мають відмінний вигляд під шкіряні завужені штани, лосини і джинси-скіні, а також укорочені жакети під міні-спідницю аналогічного забарвлення.

Лейбл Self-Portrait і зовсім зробив твідовий жакет універсальною річчю в гардеробі. У колекції є як класичний твідовий жакет у червоному кольорі, так і варіації з ним. Його можна носити з широкими шортами зі шкіри, спідницею міді, штанами. Цікаво цієї осені матиме вигляд жакет-плаття.

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