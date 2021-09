Кейт Міддлтон показала, як їй пасує білий колір

Герцогиня Кембриджська демонструє вміння поєднувати речі одного кольору, створюючи неймовірно стильні образи.

Кейт Міддлтон повернулася до виконання королівських обов'язків після відсутності на публіці, і тепер в офіційних акаунтах герцогів Кембриджських у соцмережах з'являються звіти про все нові й нові заходи за участю дружини принца Вільяма.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

Так, напередодні герцогиня відвідала зустріч із партнерами проєкту Hold Still: A Portrait of Our Nation. Саме таку назву носить фотокнига, в якій відображена боротьба британців із пандемією коронавірусу. Проєкт був ініційований Кейт, і до книги увійшли багато знімків, зроблених безпосередньо нею.

На заході герцогиня з'явилася в білій шифоновій сукні, поєднавши її з твідовим піджаком такого ж кольору в стилі мілітарі від Karen Millen. Вона зібрала волосся у хвіст, а образ доповнила сережками, тонким ланцюжком із підвіскою і знаменитою сапфіровою каблучкою, подарованою їй на заручини принцом Вільямом.

"Спасибі блискучим партнерам, які зробили Hold Still реальністю! Знадобилося багато часу, щоб особисто зібрати всіх, хто стояв за цим неймовірним проєктом, але сьогодні ми, нарешті, впоралися з цим. Ідея #HoldStill2020 виникла на самому початку пандемії і була спрямована на об'єднання людей і співтовариств, використовуючи дивовижну силу фотографії. Це стало можливим завдяки такій кількості партнерів — @nationalportraitgallery @coopuk @bookfairies_uk — і це лише деякі з них, і що ще більш примітно, так це те, як все це було організовано! Особлива подяка повинна бути виражена тисячам людей по всій країні, які знайшли час, щоб поділитися своїм досвідом ізоляції. Без них проєкт дійсно був би неможливим", — підписала фотографії герцогиня Кембриджська.

Партнери проєкту відреагували на публікацію.

"Неймовірний проєкт, частиною якого ми пишаємося, — спасибі", — прокоментували співробітники і Національної портретної галереї.

"Чудовий проєкт! Ми так пишаємося тим, що взяли участь і зробили хорошу роботу для всіх, хто написав книгу", — говорить коментар від Book Fairies UK.

Але повернемося до зовнішнього вигляду королівської особи. Модні оглядачі зазначають, що Кейт традиційно вибирає одяг середнього цінового сегменту. Так, піджак, який вона вдягла на зустріч, коштує 199 фунтів стерлінгів, а сукня — 400 фунтів. Останню вже розкупили ті, хто уважно стежить за стилем герцогині, і вона є тільки в чорному кольорі за ціною 420 фунтів.

Дружина принца Вільяма не раз змушувала говорити громадськість про свій смак. Не так давно вона продемонструвала, що рожевий колір пасує не тільки юним дівчатам. Вона також відмінно вміє обігравати в образі зелений колір, який дуже їй личить.