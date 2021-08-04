Кейт Міддлтон повернула моду на рожевий колір (фото, відео)

За останні місяці герцогиня Кембриджська кілька разів з'являлася на публіці в сукнях рожевого кольору, поєднуючи їх із взуттям у тон.

Британський бренд одягу ME + EM повернув в асортимент рожеву сукню, в якій герцогиня Кембриджська під час туру по Шотландії зустрілася з маленькою дівчинкою, яка лікувалася від раку, повідомляє HELLO!

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Після того, як у травні мати трьох дітей запросила п'ятирічну Мілу Снеддон і її сім'ю в офіційну королівську резиденцію в Единбурзі та прийшла на зустріч у рожевій шовковій сукні, шанувальники герцогині Кембриджської розкупили цей наряд за лічені години на всіх можливих онлайн-платформах.

Попит на наряд досі залишається дуже високим, тому бренд вирішив повернути його в лінійку своїх товарів.

[ + – ] Цю сукню можна носити як із туфлями, так і з кросівками Фото: Мальдивы

Модель за 495 фунтів стерлінгів ($690) виготовлена ​​з шовку і має глибокий поділ, а також плісировану передню частину. Сукню можна носити не тільки з туфлями, але й із кросівками.

Перш ніж зустрітися з дівчинкою, Кейт Міддлтон поговорила з нею по телефону. Фото малятка було додане в книгу герцогині про боротьбу британців із пандемією "Тримайся" (Hold Still). Міла, яка проходить курс хіміотерапії, була зображена на знімку з фотопроєкту Кейт про карантин і стала символом ізоляції під час пандемії після того, як її сфотографували, коли дівчинка цілувала вікно кухні у себе вдома, а за склом стояв її тато. Дружина принца Вільяма Кейт пообіцяла маленькій дівчинці що вдягне рожеву сукню, коли вони зможуть зустрітися.

Герцогиня Кембриджська стримала своє слово і запросила Мілу та її маму до палацу Голіруд. Маленька гостя, побачивши Кейт у рожевій сукні, була щаслива, оскільки вибрала наряд такого ж кольору.

У рожевій сукні Кейт з'явилася в один із днів і на Вімблдонському турнірі в липні.

Дружина майбутнього короля Великобританії з однаковою гідністю носить як дороге вбрання, так і речі за бюджетною ціною. При цьому вона вміє поєднувати кольори і грати з ними. Одним із найулюбленіших кольорів герцогині є зелений.