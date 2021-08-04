Кейт Миддлтон вернула моду на розовый цвет (фото, видео)

За последние месяцы герцогиня Кембриджская несколько раз появлялась на публике в платьях розового цвета, сочетая их с обувью в тон.

Британский бренд одежды ME + EM вернул в ассортимент розовое платье, в котором герцогиня Кембриджская во время тура по Шотландии встретилась с маленькой девочкой, лечившейся от рака, сообщает HELLO!

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После того, как в мае мать троих детей пригласила пятилетнюю Милу Снеддон и ее семью в официальную королевскую резиденцию в Эдинбурге и пришла на встречу в розовом шелковом платье, поклонники герцогини Кембриджской раскупили этот наряд в считанные часы на всех возможных онлайн-платформах.

Спрос на наряд до сих пор остается очень высоким, поэтому бренд решил вернуть его в линейку своих товаров.

[ + – ] Это платье можно носить как с туфлями, так и с кроссовками Фото: Hello! Magazine

Модель за 495 фунтов стерлингов ($690) изготовлена ​​из шелка и имеет глубокий подол, а также плиссированную переднюю часть. Платье можно носить не только с туфлями, но и с кроссовками.

Прежде чем встретится с девочкой, Кейт Миддлтон поговорила с ней по телефону. Фото малышки было включено в книгу герцогини о борьбе британцев с пандемией "Держись" (Hold Still). Мила, которая проходит курс химиотерапии, была изображена на снимке из фотопроекта Кейт о карантине и стала символом изоляции во время пандемии после того, как ее запечатлели целовавшей окно кухни у себя дома, а за стеклом стоял ее папа. Жена принца Уильяма Кейт пообещала маленькой девочке, что наденет розовое платье, когда они смогут встретиться.

Герцогиня Кембриджская сдержала свое слово и пригласила Милу и ее маму во дворец Холируд. Маленькая гостья, увидев Кейт в розовом платье, была счастлива, поскольку выбрала наряд такого же цвета.

В розовом платье Кейт появилась в один из дней и на Уимблдонском турнире в июле.

Супруга будущего короля Великобритании с одинаковым достоинством носит как дорогие наряды, так и вещи по бюджетной цене. При этом она умеет сочетать цвета и играть с ними. Одним из самых любимых цветов герцогини является зеленый.