Кейт Міддлтон вперше помітили на публіці після смерті королеви

Герцогиня Корнуольська та Кембриджська виглядала дуже сумною, а очі сховала за темними окулярами.

40-річна дружина принца Вільяма Кейт Міддлтон була помічена за кермом автомобіля, коли приїхала до школи Ламбрук, щоб забрати після уроків своїх трьох дітей — принців Джорджа та Луї та принцесу Шарлотту. Герцогиня Корнуольська та Кембриджська була одягнена у чорне, на обличчі не було макіяжу, а її очі закривали темні сонцезахисні окуляри, повідомляє Daily Mail. Волосся багатодітної матері було зібрано в скромний хвіст.

Дружина спадкоємця престолу виглядала пригніченою. Зараз вона залишилася одна в маєтку Алделаїда, куди сім'я герцогів Кембриджських переїхала нещодавно, проте принц Вільям, якого його батько, король Карл III, уже оголосив принцом Уельським, незабаром повернеться з Балморалу, щоб бути з дружиною та дітьми до похорону її Величності.

Смерть прабабці стане важким ударом для 9-річного принца Джорджа, 7-річної принцеси Шарлотти та 4-річного принца Луї. Як відомо, родина Вільяма спеціально переїхала з Кенсінгтонського замку, щоб бути ближче до королеви та скрашувати її дні.

Коли Вільям вилетів в Абердіншир літаком Королівських ВПС, щоб встигнути попрощатися з бабусею, його дружина вирішила залишитися у Віндзорі і підтримати дітей, які тільки пішли до нової школи.

10 вересня принц Уельський візьме участь у Раді з приєднання до Лондона, де його батька Карла III буде офіційно проголошено королем.

Принц Гаррі теж приїжджав до Балморалу, проте живу королеву він уже не застав. Побувавши 12 годин в улюбленому маєтку бабусі, він повернувся до Фрогмору, де зараз перебуває його дружина Меган Маркл. Сассекси залишаться у Великій Британії на всі 10 днів до державного похорону.

Король Карл III 9 вересня вирушив до Букінгемського палацу, щоб зустрітися зі скорботними підданими, де потиснув людям руки і прийняв їх співчуття під крики "Боже, бережи короля" та імпровізоване виконання державного гімну. Одна жінка поцілувала його в щоку. Він також оглянув квіти, залишені його покійній матері біля воріт, перш ніж увійти до палацу разом зі своєю дружиною Каміллою.

Труна монархині, задрапірована Королівським штандартом з вінком з її улюблених квітів, лежать у бальному залі Балморала, де вона проводила кожне літо зі своїм коханим принцом Філіпом.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон та принц Вільям отримали нові титули після смерті королеви. Єлизавета II померла у Балморалі 8 вересня у віці 96 років.