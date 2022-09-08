Новий британський монарх взяв ім'я Карла III: коли його коронують

Британські монархи змінюють імена за біблійною традицією, син королеви Єлизавети став винятком. Його попередник — король Англії, Шотландії та Ірландії Карл II правив із 1660 по 1685 роки.

Принц Чарльз, син Єлизавети II, взяв собі тронне ім'я Карла III після того, як став новим королем Великобританії. Про це сказала прем'єр-міністерка Великобританії Ліз Трасс у зверненні до британців, пише газета The Guardian.

"Королева Єлизавета залишила величну спадщину. Сьогодні корона переходить до нового монарха — Його Величності короля Карла III", — оголосила британська прем'єрка.

Трасс зазначила, що Єлизавета II за життя була "скелею і духом, на якій побудована сучасна Великобританія", а її відхід став величезним шоком для країни та світу.

Варто зазначити, що імена британських королів за їхнього сходження на трон змінюють згідно з біблійною традицією. Королі з ім'ям Джеймс мають тронне ім'я Яків, а Чарльз — Карл. Король Англії, Шотландії та Ірландії Карл II правив із 1660 по 1685 роки.

Смерть королеви Єлизавети II — як відреагував новий король

Новий король Великобританії Карл ІІІ відреагував на смерть королеви Єлизавети ІІ, його заяву опублікувала пресслужба Букінгемського палацу.

За його словами, день 8 вересня перетворився на найбільший сум для нього та всіх членів королівської родини.

"У період жалоби та змін моя сім'я і я втішатимемося підтримкою та повагою, якими користувалася королева. Я знаю, що втрату переживатиме вся країна, території співдружності та безліч людей по всьому світу", — зазначив король.

Карла III оголосить монархом Рада з престолонаслідування, яка збереться протягом доби після смерті попереднього монарха. Церемонія офіційного проголошення Чарльза королем Великобританії відбудеться в Сент-Джеймському палаці в Лондоні о 10:00 за місцевим часом.

Нагадаємо, що королева Єлизавета II померла в шотландському замку Балморал. Напередодні її смерті до неї приїхали родичі.

Після смерті Єлизавети II прапор Великобританії приспустили в Букінгемському палаці та на Віндзорському замку. Президент України Володимир Зеленський висловлював співчуття королівській родині Великобританії, країні та державам Співдружності.