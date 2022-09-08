Новый британский монарх взял имя Карл III: когда его коронуют

Британские монархи меняют имена по библейской традиции, сын королевы Елизаветы на стал исключением. Его предшественник – король Англии, Шотландии и Ирландии Карл II правил с 1660 по 1685 годы.

Принц Чарльз, сын Елизаветы II, взял себе тронное имя Карл III после того, как стал новым королем Великобритании. Об этом сказала премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в обращении к британцам, пишет газета The Guardian.

"Королева Елизавета оставила величественное наследие. Сегодня корона переходит к новому монарху – Его Величеству королю Карлу III", – объявила британский премьер.

Трасс отметила, что Елизавета II при жизни была "скалой и духом, на которой построена современная Великобритания", а ее уход стал огромным шоком для страны и мира.

Стоит отметить, что имена британских королей при их восхождении на трон меняют согласно библейской традиции. Короли с именем Джеймс имеют тронное имя Яков, а Чарльз — Карл. Король Англии, Шотландии и Ирландии Карл II правил с 1660 по 1685 годы.

Смерть королевы Елизаветы II — как отреагировал новый король

Новый король Великобритании Карл III отреагировал на смерть королевы Елизаветы II, его заявление опубликовала пресс-служба Букингемского дворца.

По его словам, день 8 сентября превратился в величайшую печаль для него и всех членов королевской семьи.

"В период траура и перемен моя семья и я будем утешаться поддержкой и уважением, которыми пользовалась королева. Я знаю, что потерю будет переживать вся страна территории, содружества и бесчисленное множество людей по всему миру", — отметил король.

Карла III объявит монархом Совет по престолонаследию, который соберется в течение суток после смерти предыдущего монарха. Церемония официального провозглашения Чарльза королем Великобритании пройдет в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне в 10:00 по местному времени.

Напомним, что королева Елизавета II умерла в шотландском замке Балморал. Накануне ее кончины к ней приехали ее родственники.

После смерти Елизаветы II флаг Великобритании приспустили в Букингемском дворце и на Виндзорском замке. Президент Украины Владимир Зеленский выражал соболезнование королевской семье Великобритании, стране и государствам Содружества.