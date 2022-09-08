Смерть королевы Елизаветы II: над Букингемским дворцом приспустили флаг Великобритании (видео)

Британские чиновники принесли к воротам Букингемского дворца уведомление о смерти королевы. Собравшиеся возле резиденции люди плакали и пели национальный гимн.

Флаг Великобритании приспустили в Букингемском дворце и на Виндзорском замке после смерти королевы Елизаветы II. Об этом пишет британская газета The Guardian.

Королевские резиденции закрыты для посещений. Ожидается, что колокола Вестминстерского аббатства и собора Святого Павла зазвонят в полдень в пятницу, а в Гайд-парке и на Тауэр-Хилл в Лондоне прозвучат церемониальные салюты.

По традиции, британские чиновники принесли к воротам Букингемского дворца уведомление о смерти королевы Елизаветы II. Собравшиеся люди пели национальный гимн возле Букингемского дворца, многие из них плакали.

Сайт Букингемского дворца окрасили в траурный цвет, на его главной странице – изображение королевы и даты ее жизни.

В Британии начался национальный траур, он продлится десять дней.

Смерть Елизаветы II — Зеленский выразил соболезнования

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнование королевской семье Великобритании, стране и государствам Содружества в связи со смертью королевы Елизаветы II.

Глава государства с глубокой грустью узнал о случившемся королевской семье, объединенному королевству и странам Британского содружества.

"От имени украинского народа выражаем искренние соболезнования в связи с этой непоправимой утратой. Наши мысли и молитвы с вами", — написал президент.

Фокус ранее писал, что королева умерла в кругу детей и внуков в шотландском замке Балморал, где она проводила летний отпуск.

Напомним, что ранее врачи советовали королеве Елизавете II взять перерыв в работе из-за проблем со здоровьем. Британская королева пропустила заседание Тайного Совета.

План прощения с королевой разработали еще в 60-х годах прошлого века, его назвали "операция Лондонский мост".