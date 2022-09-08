Елизавета II пропустила заседание Тайного Совета из-за проблем со здоровьем

Во время запланированной встречи новая премьер-министр Великобритании Лиз Трасс должна была принести присягу.

Врачи вновь порекомендовали королеве взять перерыв в работе. По этой причине Елизавета II не смогла присутствовать на заседании Тайного Совета, которое должно было состояться в среду вечером. Об этом сообщает The Guardian.

"После вчерашнего дня Ее Величество сегодня днем ​​приняла совет врачей отдохнуть", — сказал представитель дворца.

Как известно, у 96-летней королевы Великобритании проблемы с мобильностью, из-за чего она вынуждена пропускать некоторые важные мероприятия. Чтобы Ее Величеству было легче передвигаться, Дворец приобрел для нее багги — небольшую четырехместную легковую машину стоимостью 62 тысячи фунтов стерлингов, получившую название "Queen Mobile". Монарх приехала на багги на летнее Цветочное шоу в Челси.

Напомним, Тайный Совет — это официальный орган, состоящий в основном из высокопоставленных политиков, который консультирует королеву.

Во время запланированной встречи на этой недели новая премьер-министр Великобритании Лиз Трасс должна была принести присягу в качестве первого лорда казначейства, а новые министры кабинета были бы приведены к присяге в своих ролях, а также стали бы тайными советниками, если они еще не были назначены таковыми в прошлом.

На днях Елизавета II приняла у себя в Балморале в Шотландии нового премьера Лиз Трасс. Это был первый раз, когда премьер-министру пришлось отправиться в Балморал на аудиенцию к королеве, которая обычно принимает новых лидеров парламента в Букингемском дворце.

По информации издания, королева все еще остается в Балморале, где проводит ежедневный отпуск. Врачи рекомендуют ей больше отдыхать, но ее состояние не требует госпитализации.

Это не первый раз, когда королева пропускает важные мероприятия. В мае королева, сославшись на проблемы с мобильностью, пропустила государственное открытие парламента и не произнесла речь. Во время юбилейных торжеств в июне по случаю 75-летия своего правления Елизавета II пропустила службу благодарения, а также не посетила свои любимые гонки в Дерби.

Фокус ранее писал о том, что Лиз Трасс — одна из самых стильных премьер-министров Великобритании. По случаю ее назначения мы вспомнили топ-7 самых ярких выходов политика.