По следам Тэтчер. Топ-7 модных образов нового премьера Великобритании Лиз Трасс

Политик во многом повторяет стиль своего кумира.

Новая премьер-министр Британии Лиз Трасс считает своим кумиром Маргарет Тэтчер. А потому не случайно многие ее наряды напоминают культовые образы "железной леди". Фокус собрал семь наиболее ярких и обсуждаемых выходов Лиз Трасс, которые повторяют гардероб ее кумира.

Королевский синий

Самые обсуждаемые наряды Маргарет Тэтчер были от бренда Aquascutum — лейбла с полуторавековой историей, которому отдавали предпочтение Уинстон Черчилль, принц Монако Ренье, а также Хамфри Богарт, Лорен Бэколл и другие политики, аристократы и кинозвезды. Бывшая премьер Великобритании была верна этому бренду на протяжении всего своего правления, и всегда точно знала, какой костюм ей нужен, давая четкие инструкции мастерам.

Как известно, 47-летняя Лиз Трасс тоже покупает одежду этого бренда. И у нее тоже, как и у Маргарет Тэтчер, есть костюмы в синих тонах — традиционном цвете партии консерваторов.

[ + – ] Политик любит синие тона и часто выбирает платья этого оттенка Фото: Getty Images

[ + – ] Синий - традиционный цвет партии консерваторов Фото: Getty Images

[ + – ] Лиз Трасс часто выбирает наряды синих оттенков Фото: Getty Images

Обувь на низком ходу

Маргарет Тэтчер выбрала для себя образ "сильной женщины" и выглядела достаточно консервативно, как и было положено политику в 80-х. Однако репутация "железной леди" требовала некоторых деталей, которые могли бы смягчить имидж. Потому Тэтчер дополняла строгие деловые костюмы яркими блузами с большими бантами, а также иногда выбирала женственные платья.

Лиз Трасс использует более современный прием, чтобы смягчить образ — она подбирает к деловым костюмам обувь на низком ходу, комбинируя платья с кроссовками.

[ + – ] Кроссовки с платьем "смягчают" образ премьера Фото: Getty Images

[ + – ] Обувь на низком ходу "смягчает" образ премьера Великобритании Фото: Getty Images

Яркие наряды

В отличие от Маргарет Тэтчер, которая чаще отдавала предпочтение сдержанной палитре при выборе делового гардероба, Лиз Трасс не боится экспериментов и появляется на публике в ярких нарядах.

[ + – ] Лиз Трасс не боится экспериментов и выбирает яркие платья Фото: Getty Images

[ + – ] Лиз Трасс предпочитает не только темные оттенки

Черный цвет

Темные оттенки премьер Великобритании тоже любит. Иногда она комбинирует их с яркими деталями — например, черные брюки и ярких пиджак, а порой выбирает тотал блэк.

Фото: Getty Images

Брючные костюмы

Порой вместо платьев и юбок политик выбирает стильные брючные костюмы, которые ей очень идут. Обычно премьер отдает предпочтение блейзерам ярких тонов и более сдержанным в цвете брюкам, но иногда выходит в свет в монохромных образах ярких оттенков.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Украшения

Одной из "визитных карточек" стиля Маргарет Тэтчер стали ее жемчужные украшения, которые она носила все годы ее правления. Комплект, состоящий из нити на шею и сережек, политику подарил супруг в честь рождения их детей. Тэтчер постоянно носила жемчуг, хотя имиджмейкеры ни раз рекомендовали ей сменить украшения.

У Лиз Трасс тоже есть аксессуары, которые она не снимает — золотая цепочка с кулоном в виде кольца и подходящие к нему серьги.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Неудачный выбор

У нового премьер-министра Великобритании все в порядке со вкусом. Однако порой даже у тех, кто знает толк в стиле, случаются осечки. Так во время визита в Москву в начале этого года, будучи в должности главы МИД Великобритании, Лиз Трасс появилась на публике в меховой шапке и шубе. В прессе выбор политика называли неуместным, поскольку в Москве в тот день было +2 градуса.

А вот брючный костюм, в котором Лиз Трасс появилась на встрече с Сергеем Лавровым, журналисты сравнили со стилем Маргарет Тэтчер. Политик выбрала наряд серого цвета, который дополняла блуза с бантом.