Слідами Тетчер. Топ 7 модних образів нового прем'єра Великобританії Ліз Трасс

Політикиня багато в чому повторює стиль свого кумира.

Нова прем'єр-міністр Британії Ліз Трасс вважає своїм кумиром Маргарет Тетчер. А тому не випадково багато її вбрань нагадують культові образи "залізної леді". Фокус зібрав сім найяскравіших та найобговорюваніших виходів Ліз Трасс, які повторюють гардероб її кумира.

Королівський синій

Найобговорюваніші вбрання Маргарет Тетчер були від бренду Aquascutum — лейбла з багаторічною історією, якому віддавали перевагу Вінстон Черчилль, принц Монако Реньє, а також Гамфрі Боґарт, Лорен Беколл та інші політики, аристократи та кінозірки. Колишня прем'єр Великобританії була вірна цьому бренду протягом усього свого правління і завжди точно знала, який костюм їй потрібен, даючи чіткі інструкції майстрам.

Як відомо, 47-річна Ліз Трасс також купує одяг цього бренду. І вона теж, як і Маргарет Тетчер, має костюми в синіх тонах — традиційному кольорі партії консерваторів.

[ + – ] Політикиня любить сині тони і часто вибирає сукні цього відтінку Фото: Getty Images

[ + – ] Синій — традиційний колір партії консерваторів Фото: Getty Images

[ + – ] Ліз Трасс часто вибирає вбрання синіх відтінків Фото: Getty Images

Взуття на низькому ходу

Маргарет Тетчер обрала для себе образ "сильної жінки" і виглядала досить консервативно, як і було заведено політику в 80-х. Проте репутація "залізної леді" вимагала деяких деталей, які б пом'якшили імідж. Тому Тетчер доповнювала суворі ділові костюми яскравими блузами з великими бантами, а іноді вибирала жіночні сукні.

Ліз Трасс використовує сучасніший прийом, щоб пом'якшити образ — вона підбирає до ділових костюмів взуття на низькому ходу, комбінуючи сукні з кросівками.

[ + – ] Кросівки із сукнею "пом'якшують" образ прем'єра Фото: Getty Images

[ + – ] Взуття на низькому ходу пом'якшує образ прем'єра Великобританії Фото: Getty Images

Яскраве вбрання

На відміну від Маргарет Тетчер, яка найчастіше віддавала перевагу стриманій палітрі у виборі ділового гардероба, Ліз Трасс не боїться експериментів і з'являється на публіці в яскравих вбраннях.

[ + – ] Ліз Трасс не боїться експериментів та обирає яскраві сукні Фото: Getty Images

[ + – ] Ліз Трасс віддає перевагу не тільки темним відтінкам

Чорний колір

Темні відтінки прем'єр Великобританії також любить. Іноді вона комбінує їх із яскравими деталями — наприклад, чорні штани та яскравий піджак, а часом вибирає тотал блек.

Фото: Getty Images

Брючні костюми

Іноді замість суконь та спідниць політикиня вибирає стильні брючні костюми, які їй дуже пасують. Зазвичай прем'єр віддає перевагу блейзерам яскравих тонів і стриманішим у кольорі штанам, але іноді виходить у монохромних образах яскравих відтінків.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Прикраси

Однією з "візитівок" стилю Маргарет Тетчер стали її перлинні прикраси, які вона носила всі роки її правління. Комплект, що складається з нитки на шию та сережок, політикині подарував чоловік на честь народження їхніх дітей. Тетчер постійно носила перли, хоча іміджмейкери рекомендували їй змінити прикраси.

Ліз Трасс теж має аксесуари, які вона не знімає, — золотий ланцюжок з кулоном у вигляді кільця і сережки, що підходять до нього.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Невдалий вибір

У нового прем'єр-міністра Великобританії все гаразд зі смаком. Однак часом навіть у тих, хто розуміється на стилі, трапляються осічки. Так під час візиту до Москви на початку цього року, будучи на посаді глави МЗС Великобританії, Ліз Трасс з'явилася на публіці у хутряній шапці та шубі. У пресі вибір політикині називали недоречним, оскільки у Москві того дня було +2 градуси.

А ось брючний костюм, у якому Ліз Трасс з'явилася на зустрічі із Сергієм Лавровим, журналісти порівняли зі стилем Маргарет Тетчер. Політикиня вибрала вбрання сірого кольору, яке доповнювала блуза з бантом.