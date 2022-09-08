Єлизавета II пропустила засідання Таємної Ради через проблеми зі здоров'ям

Під час запланованої зустрічі нова прем'єр-міністерка Великобританії Ліз Трасс мала принести присягу.

Лікарі знову порекомендували королеві взяти перерву у роботі. З цієї причини Єлизавета II не змогла бути присутньою на засіданні Таємної Ради, яке мало відбутися в середу ввечері. Про це повідомляє The Guardian.

"Після вчорашнього дня Її Величність сьогодні вдень прийняла пораду лікарів відпочити", — сказав представник палацу.

Як відомо, 96-річна королева Великобританії має проблеми з мобільністю, через що вона змушена пропускати деякі важливі заходи. Щоб Її Величності було легше пересуватися, Палац придбав для неї баггі — невелику чотиримісну легкову машину вартістю 62 тисячі фунтів стерлінгів, яка отримала назву Queen Mobile. Монархиня приїхала на баггі на літнє квіткове шоу в Челсі.

Нагадаємо, Таємна Рада — це офіційний орган, який складається переважно з високопоставлених політиків, який консультує королеву.

Під час запланованої зустрічі цього тижня нова прем'єр-міністерка Великобританії Ліз Трасс мала принести присягу як перший лорд казначейства, а нові міністри кабінету були б приведені до присяги у своїх ролях, а також стали б таємними радниками, якщо вони ще не були призначені такими у минулому.

Днями Єлизавета II прийняла у себе в Балморалі у Шотландії нову прем'єрку Ліз Трасс. Це був перший раз, коли прем'єр-міністрові довелося вирушити до Балморалу на аудієнцію до королеви, яка зазвичай приймає нових лідерів парламенту у Букінгемському палаці.

За інформацією видання, королева все ще залишається у Балморалі, де проводить щоденну відпустку. Лікарі рекомендують їй більше відпочивати, але її стан не потребує госпіталізації.

Це не вперше, коли королева пропускає важливі заходи. У травні королева, пославшись на проблеми з мобільністю, пропустила державне відкриття парламенту і не виголошувала промову. Під час ювілейних урочистостей у червні з нагоди 75-річчя свого правління Єлизавета II пропустила службу подяки, а також не відвідала своїх улюблених перегонів у Дербі.

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