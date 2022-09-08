Смерть королеви Єлизавети II: над Букінгемським палацом приспустили прапор Великобританії (відео)

Британські чиновники принесли до воріт Букінгемського палацу повідомлення про смерть королеви. Люди, що зібралися біля резиденції, плакали і співали національний гімн.

Прапор Великобританії приспустили у Букінгемському палаці та на Віндзорському замку після смерті королеви Єлизавети II. Про це пише британська газета The Guardian.

Королівські резиденції закриті для відвідин. Очікується, що дзвони Вестмінстерського абатства та собору Святого Павла задзвонять опівдні у п'ятницю, а в Гайд-парку і на Тауер-Хілл у Лондоні пролунають церемоніальні салюти.

За традицією, британські чиновники принесли до воріт Букінгемського палацу повідомлення про смерть королеви Єлизавети ІІ. Люди, які зібралися, співали національний гімн біля Букінгемського палацу, багато з них плакали.

Сайт Букінгемського палацу забарвили у жалобний колір, на його головній сторінці — зображення королеви та дати її життя.

У Британії розпочалася національна жалоба, вона триватиме десять днів.

Смерть Єлизавети II — Зеленський висловив співчуття

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття королівській родині Великобританії, країні та державам Співдружності у зв'язку зі смертю королеви Єлизавети ІІ.

Глава держави з глибоким сумом дізнався про те, що сталося королівської родини, об'єднаного королівства та країн Британської співдружності.

"Від імені українського народу висловлюємо щирі співчуття у зв'язку з цією непоправною втратою. Наші думки та молитви з вами", — написав президент.

Фокус раніше писав, що королева померла у колі дітей та онуків у шотландському замку Балморал, де вона проводила літню відпустку.

Нагадаємо, що раніше лікарі радили королеві Єлизаветі II взяти перерву у роботі через проблеми зі здоров'ям. Британська королева пропустила засідання Таємної Ради.

План прощання з королевою розробили ще у 60-х роках минулого століття, його назвали "операція Лондонський міст".