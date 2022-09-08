Лондонський міст упав: як ховатимуть королеву

Єлизавета II правила Великобританією, Канадою та Австралією 70 років, з 1952 року. Британський трон згідно із законом перейшов принцу Чарльзу.

8 вересня з Букінгемського палацу прийшли тривожні новини про те, що стан 96-річної королеви суттєво погіршився, а принц Чарльз та принц Вільям терміново вирушили до Балморалу (Шотландія), де перебувала монарх. Тим часом передовиці британських таблоїдів вийшли з фото Єлизавети II та побоюваннями щодо її стану, а до палацу в Лондоні потягнулися піддані Її Величності.

На жаль, найгірші побоювання підтвердилися: Її Величність померла. Її похорон пройде за давно розробленим сценарієм. У дію запущений план під назвою "Операція Лондонський міст", в якому детально розписано порядок дій у разі смерті Єлизавети II, оновлений під час пандемії коронавірусу. Його було оприлюднено в Мережі ще кілька місяців тому завдяки витоку інформації повиданням Politiko.

Вперше він був написаний у 1960-х роках, але ніколи не публікувався з такими подробицями.

День смерті (D-Day)

Згідно з даними, що просочилися, першою людиною за межами Букінгемського палацу, якій повідомлять сумні новини про смерть королеви, стане прем'єр-міністр. Йому подзвонить особистий секретар королеви перед тим, як повідомити іншим членам уряду, членам Таємної ради, вищому керівництву країни, зокрема й у Збройних силах. Останні планують салюти по всій країні кілька годин потому.

Усі вони отримають одне й те саме послання: "Нам щойно повідомили про смерть Її Величності Королеви. Потрібна обачність". При цьому незрозуміло, чи буде Букінгемський палац використовувати код: "Лондонський міст звалився", але про це ширилися чутки з тих пір, як план був складений вперше.

Міністрам і державним службовцям надішлють електронного листа від секретаря Кабінету міністрів зі словами: "Дорогі колеги! Я пишу із сумом, щоб повідомити вам про смерть Її Величності Королеви".

Потім королівська сім'я офіційно оприлюднить сумну новину через ЗМІ. Церемонія відспівування відбудеться через 10 днів після смерті монарха у Вестмінстерському абатстві, перш ніж її поховають у родинному склепі поруч з її чоловіком Філіпом у Віндзорському замку.

[ + – ] Похорон принца Філіпа Фото: Скриншот

До цього її тіло лежатиме протягом трьох днів у Вестмінстерському абатстві, відкритому 23 години на добу, щоб представники громадськості могли прийти і висловити свою повагу.

Документи Кабінету міністрів, що потрапили в розпорядження журналістів видання, показують, що уряд стурбований тим, щоб усі прапори були приспущені протягом десяти хвилин, щоб уникнути розпалювання "хвилі громадського гніву".

Департамент транспорту також попередив, що Лондон буде "переповнений" вперше в історії, коли поїзди й автобуси будуть забиті людьми, які хлинуть у столицю, щоб оплакувати королеву, а потім вишикуються вздовж вулиць для похорону. Готелі та пансіонати теж будуть заповнені.

Оновлена "Операція Лондонський міст" містить плани і для соціальних мереж. Так, сайт королівської сім'ї буде замінений повністю чорною сторінкою з короткою заявою, що підтверджує смерть Її Величності. На всіх сайтах GOV.UK додадуть чорний банер, а фотографії в профілі зміняться на герб відомства. Документом забороняється публікувати нетерміновий контент, а ретвіти суворо заборонені, якщо тільки це не дозволено главою відділу комунікацій центрального уряду. Будь-які твіти урядових акаунтів у соціальних мережах і міністрів повинні бути підписані політтехнологами, і жодні публічні заяви не допускаються до тих пір, поки прем'єр-міністр не виступить першим.

Після смерті королеви парламент буде відкликаний, а законодавчі органи Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії закриються.

Міноборони організовує салюти на всіх пунктах вітання. Буде оголошена хвилина мовчання по всій країні. Потім прем'єр-міністр проведе аудієнцію з новим королем, а о 18:00 король Чарльз виступить по телебаченню перед нацією.

У той же час у соборі Святого Павла в центрі Лондона пройде поминальна служба, на якій будуть присутні прем'єр-міністр і невелика кількість високопоставлених міністрів.

День перший після смерті королеви (D-Day+1)

Згідно з планом операції, на наступний день після смерті монарха о 10 годині ранку Рада з приєднання, в яку входять високопоставлені державні діячі, збереться в палаці Сент-Джеймс, щоб проголосити короля Чарльза новим сувереном. Потім відкликання буде прочитане в палаці Сент-Джеймс і на Королівській біржі в лондонському Сіті, підтвердивши тим самим, що Чарльз став королем.

Після цього парламент збереться, щоб погодити послання співчуття. Усі інші парламентські справи будуть припинені на 10 днів. О 15:30 прем'єр-міністр і Кабмін проведуть аудієнцію у нового короля, при цьому членам уряду не можна брати із собою на зустріч дружин чи чоловіків.

[ + – ] Принц Чарльз стане новим королем після смерті Єлизавети II Фото: Getty Images

День другий (D-Day+2)

Оскільки королева померла в Балморалі (Шотландія) то активується операція "Єдиноріг", тобто її тіло доставлять у Лондон королівським поїздом, якщо це можливо. В іншому випадку буде запущена операція Overstudy, тобто труну перевезуть літаком. Прем'єр-міністр і міністри візьмуть участь у прийомі з нагоди зустрічі труни.

[ + – ] Вокзал Сент-Панкрас у Лондоні

День третій (D-Day+2)

Вранці король Чарльз прийме співчуття у Вестмінстер-холі. У другій половині дня він вирушить в турне по Сполученому Королівству, яке почнеться з відвідування шотландського парламенту і служби в соборі Святого Джайлза в Единбурзі.

День четвертий (D-Day+3)

Король Чарльз прибуде в Північну Ірландію, де прийме співчуття в замку Гіллсборо і відвідає службу в соборі Святої Анни в Белфасті. Цього ж дня відбудеться репетиція операції "Лев" — ходи труни з Букінгемського палацу до Вестмінстерського палацу.

День п'ятий (D-Day+4)

Хода від Букінгемського палацу до Вестмінстерського палацу пройде церемоніальним маршрутом через Лондон. Після доставлення труни у Вестмінстер-холі відбудеться служба.

День шостий (D-Day+5)

Королева перебуватиме у Вестмінстерському палаці протягом трьох днів у процесі операції під кодовою назвою "Перо". Її труну поставлять на узвишші в центрі Вестмінстерського залу, який буде відкритий для публіки 23 години на добу. VIP-персонам нададуть квитки для більш приватного прощання.

На шостий день після смерті монарха відбудеться репетиція державної похоронної процесії.

[ + – ] Протягом трьох днів труна з тілом королеви перебуватиме у Вестмінстерському абатстві Фото: Getty Images

День сьомий — дев'ятий (D-Day+6 – D-Day+9)

На сьомий день новий король Великобританії відправиться в Уельс, де прийме співчуття у місцевому парламенті, а потім відвідає службу в соборі Ліандафф у Кардіффі.

Як пише Politiko з посиланням на отримані дані, на всі урядові відомства буде покладена величезна робота з підготовки до похорону. Незважаючи на те, що, судячи з документів, Кабінет міністрів вважає себе здатним провести все успішно, обсяг того, що необхідно зробити, залишається колосальним.

Найбільші труднощі чекають міністерства закордонних справ, внутрішніх справ і транспорту.

Так, МЗС доручено організувати прибуття глав держав і високопоставлених осіб з-за кордону. Додатковою проблемою може стати наплив туристів, які захочуть приїхати на похорон.

МВС відповідає за заходи безпеки, а державний секретаріат національної безпеки та розвідувальні служби будуть знаходитися в стані підвищеної готовності в разі посилення терористичної загрози.

Міністерство транспорту висловило стурбованість тим, що кількість людей, які захочуть поїхати в Лондон, може викликати серйозні проблеми для транспортної мережі і призвести до перенаселеності столиці.

[ + – ] Похорон короля Георга VI, батька королеви Єлизавети, 1952 рік Фото: Getty Images

Свого часу прем'єр-міністр і королева домовилися, що день державного похорону буде "Днем національної жалоби", що також викликало проблеми з плануванням. Фактично цей день буде вихідним, хоча він не буде називатися таким. Якщо похорони припадуть на вихідні або вже наявне державне свято, додатковий вихідний не надаватиметься, а якщо на будній день, то Кабмін не буде змушувати роботодавців давати співробітникам вихідний.

День десятий (D-Day+9)

Державні похорони королеви пройдуть у Вестмінстерському абатстві. Опівдні по всій країні буде двохвилинне мовчання.

У самісінькому кінці в каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку відбудеться урочиста служба, а Єлизавета II буде похована в меморіальній каплиці короля Георга VI в замку.

Коли відбудеться коронація принца Чарльза, невідомо. Його мати була коронована через чотири місяці після смерті Георга VI. Було припущення, що Чарльз може стати королем Георгом VII, використовуючи своє друге ім'я як данину поваги своєму дідові, але після смерті королеви стало відомо, що він взяв ім'я Карл III.