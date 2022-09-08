Принц Вільям та Кейт Міддлтон прийняли нові титули після смерті королеви

Нові титули додадуться до титулів Кейт Міддлтон і принца Вільяма, а також їх трьох дітей.

Смерть британської королеви Єлизавети II серйозно вразила не лише весь світ, а й насамперед її рідних, у житті яких тепер багато що зміниться. Зокрема принц Чарльз тепер стане королем Карлом III, а його дружина Каміла Паркер-Боулз — королевою-консортом. Також до титулів принца Вільяма та Кейт Міддлтон додадуться нові титули, повідомляє Mirror.

Як спадкоємець престолу, Вільям тепер автоматично приймає титули, включаючи герцога Корнуольського, графа Честера та герцога Ротсейського, для використання у Шотландії. Як дружина, Кейт отримує жіночий еквівалент цих титулів — герцогиня Корнуольська, графиня Честерська і герцогиня Ротсейська.

При цьому пара не втрачає титулів Кембриджських герцогів. Тепер їх належить називати Їх Королівські Високості герцог і герцогиня Корнуольські та Кембриджські.

Що стосується їхніх дітей, то 9-річний Джордж тепер є Джорджем Корнуолльським та Кембриджським, 7-річна Шарлотта — принцесою Шарлоттою Корнуольською та Кембриджською, а 4-річний Луї тепер — принц Луї Корнуолльський та Кембриджський.

Як відомо, з дев'ятирічного віку і до смерті матері батько Вільяма носив титул принца Уельського. Однак цей титул не перейшов автоматично до його первістка, оскільки він дається лише спадкоємцю на розсуд монарха. Якщо Чарльз надасть цю честь Вільяму, а цілком імовірно, що він це зробить у певний момент у найближчому майбутньому, його старший син стане принцом Уельським.

У цьому випадку Кейт стане відповідно принцесою Уельською, як її покійна свекруха Діана. Титул принців та принцеси Уельських тоді носитимуть і діти Кейт та Вільяма.

До того, що Вільям тепер має нові титули, він також успадкував помістя герцогства Корнуолл вартістю мільярд фунтів стерлінгів. Воно складається з близько 134 000 акрів землі на більш ніж 23 округах Великобританії. У 2019 році маєток приніс 20,5 мільйонів фунтів стерлінгів, які Чарльз використав для фінансування своєї громадської, благодійної та приватної діяльності.

Нагадаємо, королева Єлизавета II померла 8 вересня у Балморалі. У дію вже запущено сценарій похорону монарха під кодовою назвою "Лондонський міст". Над Букінгемським палацом приспущений державний прапор, а тисячі британців сходяться до воріт королівської резиденції, щоб вшанувати пам'ять Її Величності.