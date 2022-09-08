Принц Уильям и Кейт Миддлтон приняли новые титулы после смерти королевы

Новые титулы добавятся к уже действующим титулам Кейт Миддлтон и принца Уильяма, а также их троих детей.

Смерть британской королевы Елизаветы II серьезно потрясла не только весь мир, но и в первую очередь, ее родных, в жизни которых теперь многое изменится. В частности, принц Чарльз теперь станет королем Карлом III, а его жена Камила Паркер-Боулз – королевой-консортом. Также к титулам принца Уильяма и Кейт Миддлтон добавятся новые титулы, сообщает Mirror.

Как наследник престола, Уильям теперь автоматически принимает титулы, включая герцога Корнуолльского, графа Честера и герцога Ротсейского, для использования в Шотландии. В качестве жены, Кейт получает женский эквивалент этих титулов — герцогиня Корнуольская, графиня Честерская и герцогиня Ротсейская.

При этом пара не теряет титулов герцогов Кембриджских. Теперь их положено называть Их Королевские Высочества герцог и герцогиня Корнуольские и Кембриджские.

Что касается их детей, то 9-летний Джордж теперь является Джорджем Корнуолльским и Кембриджским, 7-летняя Шарлотта – принцессой Шарлоттой Корнуолльской и Кембриджской, а 4-летний Луи теперь – принц Луи Корнуолльский и Кембриджский.

Как известно, с девятилетнего возраста и до смерти матери отец Уильяма носил титул принца Уэльского. Однако этот титул не перешел автоматически к его первенцу, поскольку он дается только наследнику по усмотрению монарха. Если Чарльз окажет эту честь Уильяму, а вполне вероятно, что он это сделает в какой-то момент в ближайшем будущем, его старший сын станет принцем Уэльским.

В этом случае Кейт станет, соответственно, принцессой Уэльской, как ее покойная свекровь Диана. Титул принцев и принцессы Уэльских тогда будут носить и дети Кейт и Уильяма.

Мало того, что Уильям теперь имеет новые титулы, он также унаследовал поместье герцогства Корнуолл стоимостью миллиард фунтов стерлингов. Оно состоит из около 134 000 акров земли в более чем 23 округах Великобритании. В 2019 году поместье принесло 20,5 миллионов фунтов стерлингов, которые Чарльз использовал для финансирования своей общественной, благотворительной и частной деятельности.

Напомним, королева Елизавета II скончалась 8 сентября в Балморале. В действие уже запущен сценарий похорон монарха под кодовым названием "Лондонский мост". Над Букингемским дворцом приспущен государственный флаг, а тысячи британцев стекаются к воротам королевской резиденции, чтобы почтить память Ее Величества.