Кейт Миддлтон впервые заметили на публике после смерти королевы

Герцогиня Корнуолльская и Кембриджская выглядела очень грустной, а глаза спрятала за темными очками.

40-летняя жена принца Уильяма Кейт Миддлтон была замечена за рулем автомобиля, когда приехала в школу Ламбрук, чтобы забрать после уроков своих троих ждетей – принцев Джорджа и Луи и принцессу Шарлотту. Герцогиня Корнуольская и Кембриджская была одета в черное, на лице не было макияжа, а ее глаза закрывали темные солнцезащитные очки, сообщает Daily Mail. Волосы многодетной матери были собраны в скромный хвост.

Жена наследника престола выглядела подавленной. Сейчас она осталась одна в поместье Алделаида, куда семья Кембриджей переехала недавно, однако принц Уильям, которого его отец, король Карл III, уже объявил принцем Уэльским, скоро вернется из Балморала, чтобы быть с женой и детьми до похорон Ее Величества.

Смерть прабабушки станет тяжелым ударом для 9-летнего принца Джорджа, 7-летней принцессы Шарлотты и 4-летнего принца Луи. Как известно, семья Уильяма специально переехала из Кенсингтонского замка, чтобы быть поближе к королеве и скрашивать ее дни.

Когда Уильям вылетел в Абердиншир на самолете Королевских ВВС, чтобы успеть попрощаться с бабушкой, его супруга решила остаться в Виндзоре и поддержать детей, которые только пошли в новую школу.

10 сентября принц Уэльский примет участие в Совете по присоединению в Лондоне, где его отец Карл III будет официально провозглашен королем.

Принц Гарри тоже приезжал в Балморал, однако королеву живой он уже не застал. Побыв 12 часов в любимом поместье бабушки, он вернулся во Фрогмор, где сейчас находится его жена Меган Маркл. Сассексы останутся в Великобритании на все 10 дней до государственных похорон.

Король Карл III 9 сентября ​​отправился в Букингемский дворец, чтобы встретиться со скорбящими подданными, где пожал собравшимся людям руки и принял их соболезнования под крики "Боже, храни короля" и импровизированное исполнение государственного гимна. Одна женщина поцеловала его в щеку. Он также осмотрел цветы и дань, оставленные его покойной матери у ворот, прежде чем войти во дворец вместе со своей женой Камиллой.

Гроб монарха, задрапированный Королевским штандартом с венком из ее любимых цветов, покоится в бальном зале Балморала, где она проводила каждое лето со своим возлюбленным принцем Филиппом.

Напомним, Кейт Миддлтон и принц Уильям получили новые титулы после смерти королевы. Елизавета II скончалась в Балморале 8 сентября в возрасте 96 лет.