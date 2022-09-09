Новый король Великобритании пообщался с подданными у Букингемского дворца (фото, видео)

Карл ІІІ также вместе с королевой-консортом Камиллой осмотрел букеты, которые британцы принесли под стены дворцы в память о его почившей матери и королеве Елизавете ІІ.

Новый король Великобритании Карл ІІІ в пятницу, 9 сентября, пообщался со своими подданными возле Букингемского дворца. Об этом сообщает The Guardian.

Около 14:00 по местному времени (Лондон) в аккаунте королевской семьи в Твиттере появилось сообщение о том, что король Карл ІІІ (до смерти королевы Елизаветы ІІ — принц Чарльз) прибыл в Букингемский дворец с королевой-консортом Камиллой.

Он вышел из машины и улыбнулся толпе британцев, которые собрались возле Букингемского дворца. Он также поблагодарил подданных за поддержку и присутствие.

[ + – ] Король Карл III и королева-консорт машут руками, приветствуя толпу Фото: Getty Images

Со многими из скорбящих новый король поздоровался за руки.

Также Карл ІІІ и его жена Камилла возложили к стенам дворца цветы в память об усопшей Елизаветы ІІ. Также супруги рассмотрели букеты, принесенные простыми британцами к стенам дворца как дань уважения покойной монархине.

[ + – ] Чарльз и Камилла рассматривают цветы, которые британцы принесли как дань уважения покойной королеве Елизавете ІІ Фото: Wireimage

Также над Букингемским дворцом впервые для короля Карла ІІІ подняли Королевский штандарт. Королевский штандарт никогда не поднимается приспущенным даже после смерти монарха, поскольку на троне всегда находится Государь. Однако официальные флаги будут приспущены до следующего дня после похорон Ее Величества королевы.

Напомним, Борис Джонсон рассказал, как отреагировал на смерть королевы Елизаветы ІІ. Экс-глава британского правительства также вспомнил момент, когда журналисты попросили его говорить о Елизавете ІІ в прошедшем времени, хотя на то время она еще была жива.

Кроме того, Фокус писал, что сеть заполонили рисунки с королевой, которая воссоединилась с мужем. Люди верят, что после смерти королева снова встретилась с супругом, который был с ней рядом 73 года, и своими любимыми корги.