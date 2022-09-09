"Снова привет, Лилибет". Сеть заполонили рисунки королевы, которая воссоединилась с мужем

Люди верят, что после смерти королева снова встретилась с супругом, который был с ней рядом 73 года, и своими любимыми корги.

Смерть королевы Елизаветы II стала трагедией для миллионов ее поклонников, и в адрес Ее Величества говорят лучшие слова самые знаменитые люди в мире: политки, звезды-шоу-бизнеса, миллиардеры и те, кто сейчас творит историю. Однако простые британцы не отстают в проявлении своей любви к монарху, создавая в ее честь трогательные рисунки, где она воссоединяется со своим супругом, принцем Филиппом, которого пережила всего на полтора года.

В Сети появились картинки, где королева в своем знаменитом зеленом пальто уходит вдаль, держа за руку медвежонка Паддингтона, а рядом с ними бежит любимый корги Елизаветы II, завернутый в гирлянду из британских флажков, оставляя позади себя упавшие бутерброды с мармеладом.

"Я выполнила свои обязанности, Паддингтон, пожалуйста, отведите меня к моему мужу", – гласит подпись.

Фото: Twitter

На таком же рисунке и надпись: "Не пугайтесь, мэм… мир будет держать вас за руку".

Фото: Twitter

На другом изображении она сидит, обнявшись с Филиппом, а рисунок подписан "Привет снова, Лилибет". Именно так монарха называл все 73 года брака ее супруг. Тут же можно увидеть и корги, поскольку королева обожала этих собак. Кстати, стало известно, кто будет ухаживать за оставшимися питомцами Елизаветы.

Фото: Twitter

Недавно медвежонок Паддингтон трогательно простился с Ее Величеством. Повторяя свои слова в их знаменитом скетче, он сказал: "Спасибо, мэм, за все". Дополнительные мемы с медведем Паддингтоном были опубликованы в Twitter в том же тоне, и на одном из набросков медведь с уважением приподнял шляпу.

"Прощайте, мэм", – говорится в подписи к рисунку.

Фото: Twitter

Напомним, королева, правившая 70 лет, скончалась 8 сентября в своем замке Балморал в окружении внуков и детей. Новым королем Великобритании стал ее сын Чарльз, которого теперь будут называть Карл III. Похороны Ее Величества пройдут по заранее разработанному плану "Лондонский мост", реализация которого уже запущена.