Третий пошел. Почему Чарльз стал Карлом и кто уже правил Англией под таким именем?

73-летний Чарльз, принц Уэльский, старший сын покойной королевы Елизаветы Второй, вступив в монаршие права, получил не только новый титул, но и порядковый номер к имени. Его Величество Карл Третий, так зовут нового британского монарха. Имя, говорят, обязывает. Кем были предшественники — тезки нового короля Великобритании, Карл I и Карл II?

Новый король Великобритании: Чарльз или Карл?

Для англоговорящих разницы нет, а вот мы по традиции имена британских монархов латинизируем. Поэтому король Джейкоб нам известен как Яков, Джордж — как Георг, а Чарльз по этой логике становится Карлом.

Принц Чарльз — Его Величество Карл Третий — ожидал своего звездного часа дольше всех предшественников. До этого рекорд принадлежал его прапрадедушке Эдуарду VII, который состоял в статусе наследника британского престола 59 лет. Представитель династии Виндзоров, Чарльз взошел на престол в 73 года, он старейший из всех принцев Уэльских, какие только были в истории королевства. До него в хронике британской монархии были два короля с таким же именем: Карл I Стюарт и его сын Карл II.

Король Карл I и три мушкетера

Да-да, Карл Первый — это тот самый английский король, которого отчаянно, но безуспешно пытались спасти от казни герои романа Дюма "Двадцать лет спустя".

Король Англии, Шотландии и Ирландии Карл I происходил из династии Стюартов, характер имел властный, жесткий. Проводил политику абсолютизма и церковные реформы и 11 лет правил самодержавно, не созывая парламента и не считаясь с возражениями, правами сословий и принципом неприкосновенности частной собственности. Этим вызвал недовольство у многих (или почти у всех). Итогом стали восстания в Ирландии, Шотландии, а потом и Английская революция с последствиями в виде гражданской войны.

Карл I в этой истории потерпел поражение и парламент приговорил его к смертной казни через отсечение головы. Что и произошло 30 января 1649 года в Лондоне.

[ + – ] Карл I Стюарт, король Англии, Шотландии и Ирландии с 27 марта 1625 года Фото: Википедия

Даже на эшафоте король произнес небольшую речь о важности иерархии власти: "Я должен сказать вам, — обратился Карл I к собравшимся поглазеть на казнь англичанам, — что ваши вольности и свободы заключены в наличии правительства, в тех законах, которые наилучшим образом обеспечивают вам жизнь и сохранность имущества. Это проистекает не из участия в управлении, которое никак вам не надлежит. Подданный и государь — это совершенно различные понятия".

Дюма, который, как и его мушкетеры, всецело на стороне Карла Первого, поэтому добавляет в свой текст диалог осужденного короля с палачом: "Я не хочу, чтобы ты ударил меня неожиданно, — сказал ему Карл. — Я сначала стану на колени и помолюсь; погоди еще рубить. — А когда же мне рубить? — спросил человек в маске. — Когда я положу голову на плаху, протяну руки и скажу: "remember", тогда руби смело".

[ + – ] Противостояние короля Карла I и его политического соперника лорда Оливера Кромвеля в фильме "Убить короля"

Интересно, что отношение к персоне даже низложенного монарха было вполне уважительным. По традиции, палач продемонстрировал отрубленную голову толпе. Но формулу "Вот голова изменника" не произнес. Не последовало и никакого глумления над телом казненного: голову Карла I пришили к туловищу и позволили родственникам проститься с покойным королем и достойно его похоронить. Погребение состоялось в Виндзоре, в часовне Генриха VIII.

Немного неожиданно, но оказывается, это в честь короля Карла I названы два американских штата — Северная и Южная Каролина и звезда Сердце Карла в созвездии Гончих Псов.

Что почитать подробнее про короля Карла I, герцога Бэкингема, лорда Кромвеля и Английскую революцию? Конечно, романы Дюма, а еще книгу Артура Переса-Реверте "Капитан Алатристе", где Карл I — одно из важных действующих лиц.

Посмотреть — ну, хотя бы "Возвращение мушкетеров", "Убить короля" с Рупертом Эвереттом и Тимом Роттом или фильм "Последний король", где Карла Первого сыграл Мартин Тернер.

Король Англии Карл II: за отца отомстил

Старший сын казненного Карла Первого, он воспитывался на континенте и, как несложно догадаться, с юности строил планы возмездия. Шотландцы, ненавидевшие поработителей-англичан, видели в принце законного преемника короля, и в 1650 году Карл II именно в Шотландии был коронован. Триумф, правда, был недолгим: оперативно направленные генералом Кромвелем войска разгромили повстанческую армию в битве при Вустере. Карлу II, за голову которого была назначена огромная награда, пришлось отправиться в изгнание: он тайно выехал во Францию.

[ + – ] Король Англии Карл II, коронационный портрет Фото: Википедия

Возвращение короля состоялось в 1660 году. 30-летний Карл II взошел-таки на престол и для начала продемонстрировал, что умеет и казнить, и миловать. Новый монарх объявил амнистию всем членам предыдущего правительства, кроме 10 членов парламента, которые голосовали за казнь его отца. С ними поступил жестко: убийц Карла I ждало повешение, потрошение и в финале — четвертование. Мало того, через год (как раз исполнилось 12 лет с того дня, как отрубили голову Карлу I), новый король приказал выкопать тела самых злостных своих врагов — Оливера Кромвеля, Джона Брэдшо и Генри Айртона — и казнить их еще раз. Через четвертование.

Вообще правление Карла II было неспокойным, его отметили не только казни, но и две крупнейшие катастрофы: эпидемия чумы, от которой погибли свыше 100 тысяч человек, и Великий лондонский пожар. Иронично, но как раз пожар помог одолеть чуму: в огне погибли чумные крысы и блохи. Надо отметить, что король Карл II вместе с братом лично принимал участие в тушении пожара, а после приказал раздавать продкуты погорельцам и назначил денежное пособие — на восстановление.

[ + – ] Большой лондонский пожар 1666 года оставил без крова 70 тысяч человек, при том, что в центральной части Лондона тогда жило 80 тысяч Фото: Википедия

Именно при Карле II сложилась знаменитая британская двухпартийная система: образовались партии тори и вигов и установилось разделение власти между парламентом и монархом. В это же время был принят законодательный акт Хабеас корпус, согласно которому любой обвиняемый получил право требовать обоснования своего ареста, а судьи должны были контролировать законность задержания. Под этот закон не подпадали обвинения в государственной измене и особо тяжких преступлениях, но все равно, для 17-го века — большой прорыв.

Англия при короле Карле II с разным успехом воевала с Голландией и Францией, осваивала земли Нового света, основала Королевскую африканскую компанию с монополией на торговлю рабами — в общем, вела себя "как обычно".

[ + – ] Расширение колониальных территорий дало свои плоды: королю презентовали первый ананас, выращенный в Англии Фото: Википедия

Необычной оказалась смерть короля. Карл II умер в 54 года от апоплексического удара, за несколько дней до того успев перейти в католичество. Смерть вызывала вопросы и в ту пору, а уже в ХХ веке исследователи обнаружили, что в волосах Карла II содержится ртуть — в десятки раз больше нормы. Но нет, короля не отравили. Скорее всего, он стал жертвой собственного хобби: Карл II увлекался алхимией и часами проводил в специальной лаборатории эксперименты, пытаясь превратить ртуть в золото. Не получилось.

В историю Карл II вошел как Веселый король: от законной супруги, португальской принцессы Екатерины Браганской, детей не имел, но завел обширное потомство от множества подруг и любовниц. Как минимум 14 внебрачных детей Карла II получили титулы герцогов и графов.

Посмотреть про Карла II и его эпоху можно фильмы "Распутник" (где Веселого короля играет Джон Малкович) или "Красота по-английски" (Карл II — Руперт Эверетт), почитать — роман Александра Дюма "Виконт де Бражелон, или Десять лет спустя", "Ртуть" Нила Стивенсона или "Замок тайн" украинской писательницы Симоны Вилар (Натальи Гавриленко).

Внезапно, Карл! Тоже Третий, но другой

В XVIII веке на британский трон чуть не взошел новый монарх, который мог получить имя Карл Третий. Это был молодой ставленник шотландской знати Чарльз Эдвард Стюарт, известный также как Красавчик принц Чарли или Молодой Претендент.

Красавчик принц Чарли стоял во главе восстания против англичан, потерпел неудачу, но зато стал героем множества шотландских баллад и легенд.

Внук короля Якова II, наполовину поляк (сын Марии Собеской), он родился в Риме, но с детства знал, что его миссия — завоевать английский престол. Об этом твердил отец, который сам претендовал на корону как Яков III Английский и VIII Шотландский, и наставник — шотландский эмигрант и большой патриот Эндрю Майкл Рэмзи.

[ + – ] Красавчик принц Чарли: неудавшийся претендент на английский престол. Мог бы стать Карлом Третьим... Фото: Википедия

Домашним мальчиком юный Красавчик Чарли не был: уже в 14 лет он участвовал в Войне за польское наследство. А в 23 года стал принцем-регентом и получил от отца благословение на важную миссию: отвоевать британскую корону у Георга II.

Два года ушло на подготовку, и наконец в 1745-м начались события, которые мы знаем как Восстание Сорок Пятого Года или Второе якобитское восстание.

Под знаменем отца (Старого Претендента) молодой Красавчик принц Чарли летом 1745 года высадился на побережье Шотландии. За ним пошли горные шотландские кланы, всегда мечтавшие о независимости от англичан, и столицу Шотландии Эдинбург Молодой Претендент взял вообще без боя. В сентябре разгромил правительственные войска возде Престонпренса и, во главе уже 6-тысячного войска, решил двигаться дальше, на юг — в Англию. Но на землях Дербишира такой горячей поддержки не было, принцу пришлось повернуть обратно… А на него уже двигалась отправленная Георгом II армия англичан.

[ + – ] Сражение при Каллодене стало трагедией шотландских кланов, мечтавших о независимости Фото: Википедия

16 апреля 1746 войска повстанцев и королевские войска сошлись на поле битвы у селения Каллоден в Северной Шотландии. Противостояли друг другу две армии и два принца: Уильям Август, герцог Камберлендский с английской стороны, принц Чарли — с шотландской. И это был полный разгром. На открытой местности шотландские бойцы не смогли устоять против артиллерии и регулярной армии, "атака горцев" провалилась. Бойня вошла в историю как Битва при Каллодене, фактически поставила точку в правлении шотландских кланов и стала последним крупным сражением на территории Британских островов.

[ + – ] Безуспешная "атака горцев" и битва при Каллодене в сериале "Чужестранка"

"Счет" сражения при Каллодене: 50 убитых и 250 раненых у англичан, 1500 — 2000 убитых и раненых у шотландцев. Только 376 были взяты в плен, и возможно, живые позавидовали мертвым: шотландские кланы были жестоко репрессированы, горцам (кроме тех, кто служил в правительственной армии) запретили носить национальную одежду, с мечтами о независимой Шотландии было надолго покончено.

Потерпев поражение, принц Чарльз удалился на остров Скай (в женском платье, под видом служанки знатной дамы и под именем Бетти Берк). А после фрацузский фрегат "Счастливчик" доставил неудачливого претендента на престол на континент. Королем Карлом Молодой Претендент так и не стал… Зато про него сложили баллады, которые поют до сих пор: My Bonnie Lies over the Ocean, The Skye Boat Song и др.

[ + – ] Одна из шотландских баллад, "навеянная" историей Красавчика принца Чарли

О Молодом Претенденте, Втором якобитском восстании, борьбе шотландцев за независимость и битве при Каллодене подробнейше рассказывают 1-й и 2-й сезоны сериала "Чужестранка" и роман Вальтера Скотта "Уэверли, или Шестьдесят лет назад". Есть что почитать и посмотреть.

