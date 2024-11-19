Подпирали сарай: в Шотландии нашли редкую скульптуру времен короля Людовика XV

Бюст изображает местного землевладельца XVIII века. Ее создал Эдме Бушардон, который был художником при дворе французского короля Людовика XV.

В Шотландии мужчина подпирал сарай скульптурой, которая стоит миллионы долларов. Ее более 300 лет назад изготовил известный скульптор Эдме Бушардон. Об этом пишет издание Smithsonian magazine.

Около 1930 года местные власти купили мраморный бюст за 5 фунтов, но впоследствии он потерялся. Позже бюст нашли — его использовали для подпирания дверей в сарае. Теперь его могут продать за более чем 3 миллиона долларов.

Бюст изображает Джона Гордона, местного землевладельца XVIII века, которого считают основателем города Инвергордон. Гордон происходил из семьи шотландских землевладельцев, и путешествуя по Европе, встретил Бушардона в Риме, где художник создал мраморную скульптуру в 1728 году. Бюст много лет оставался в Инвергордонском замке семьи Гордонов.

Бушардона считают предшественником неоклассицизма, стиля конца 18 века. Он работал художником при дворе французского короля Людовика XV, и его самыми известными работами являются "Фонтан четырех времен года" (1745) и "Купидон, нарезающий лук из Геркулесовой палки" (1750).

Сейчас произведение искусства находится под контролем Совета Хайленда. Местные власти отказались выставлять его самостоятельно из-за его ценности, хотя они предоставляли его для выставки в Лувре.

Напомним, что на смотровой площадке заповедника "Медмерри", что вблизи Чичестера (Великобритания), установили 4,5-метровую скульптуру под названием "Барвинковый приют".