Підпирали сарай: у Шотландії знайшли рідкісну скульптуру часів короля Людовика XV

Бюст зображує місцевого землевласника XVIII століття. Її створив Едме Бушардон, який був художником при дворі французького короля Людовика XV.

У Шотландії чоловік підпирав сарай скульптурою, яка коштує мільйони доларів. Її понад 300 років тому виготовив відомий скульптор Едме Бушардон. Про це пише видання Smithsonian magazine.

Приблизно 1930 року місцева влада купила мармуровий бюст за 5 фунтів, але згодом він загубився. Пізніше бюст знайшли — його використовували для підпирання дверей у сараї. Тепер його можуть продати за понад 3 мільйони доларів.

Бюст зображує Джона Гордона, місцевого землевласника XVIII століття, якого вважають засновником міста Інвергордон. Гордон походив із сім’ї шотландських землевласників, і мандруючи Європою, зустрів Бушардона в Римі, де художник створив мармурову скульптуру в 1728 році. Бюст багато років залишався в Інвергордонському замку родини Гордонів.

Бушардона вважають попередником неокласицизму, стилю кінця 18 століття. Він працював художником при дворі французького короля Людовика XV, і його найвідомішими роботами є "Фонтан чотирьох пір року" (1745) та "Купідон, що нарізає лук з Геркулесової палиці" (1750).

Зараз витвір мистецтва перебуває під контролем Ради Хайленду. Місцева влада відмовилася виставляти його самостійно через його цінність, хоча вони надавали його для виставки у Луврі.

Нагадаємо, що на оглядовому майданчику заповідника "Медмеррі", що поблизу Чичестера (Велика Британія), встановили 4,5-метрову скульптуру під назвою "Барвінковий притулок".