Скульптура здивувала містян: творці називають це мистецтвом, але люди бачать дещо інше (фото)

Скульптуру "Барвінковий притулок" спроєктували британські художники — Ребека та Марк Форди. Їхній витвір мав на меті відобразити давню історію мальовничої місцини.

На оглядовому майданчику заповідника "Медмеррі", що поблизу Чичестера (Велика Британія), встановили 4,5-метрову скульптуру під назвою "Барвінковий притулок". Вона сплетена з вербових гілок й імітує крихітного морського равлика. Втім, містяни бачать в об’єкті сучасного мистецтва дещо інше й звинувачують чиновників у даремній траті бюджетних грошей. Про це пише видання The Sun.

"Ідея прикрасити узбережжя гігантським емодзі у формі какашки — смішна, втім, враховуючи кількість неочищених стічних вод у морі, можливо, цілком доречна", — коментує Соллі Еверетт, відвідувач заповідника.

Люди почали обговорювати дивну форму скульптури Фото: Brighton Pictures

Інші люди також поділились своїми думками з журналістами:

"Це марна трата державних грошей. Вони не могли придумати кращого дизайну, аніж цей? Просто смішно. Якийсь абсолютний фарс!";

"Невже на жодному етапі проєктування цієї масивної скульптури жодна людина не підняла руку і не сказала: "Вибачте, але вона схожа на гігантську какашку";

"Це добре, що ми витрачаємо великі суми грошей платників податків на публічне мистецтво, але, безсумнівно, слід проводити більше консультацій щодо того, який воно матиме вигляд";

"Я не міг перестати сміятися, коли побачив це".

Між іншим, "Барвінковий притулок" спроєктували та встановили місцеві художники — Ребека та Марк Форди з компанії Two Circles Design. Вони мала на меті відобразити давню історію мальовничого місця, де раніше археологи знайшли барвінок в рештках середньовічного кошика.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 22-річний турист із Німеччини зіпсував статую Нептуна у Флоренції. Це не вперше, коли туристи псують пам'ятки архітектури в Італії, однак у Флоренції молодий чоловік був дуже наполегливий: намагаючись піднятися на статую у фонтані 16-го століття, він відбив від неї кілька шматків мармуру.

Крім того, туристи, які відвідали місто Верона (Італія), пошкодили відому статую Джульєтти. Цю скульптуру було відкрито для публічного огляду 1969 року і вона є однією з головних визначних пам'яток міста.