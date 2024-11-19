Скульптура удивила горожан: создатели называют это искусством, но люди видят нечто иное (фото)

Скульптуру "Барвинковый приют" спроектировали британские художники — Ребекка и Марк Форды. Их произведение должно было отразить давнюю историю живописной местности.

На смотровой площадке заповедника "Медмерри", что вблизи Чичестера (Великобритания), установили 4,5-метровую скульптуру под названием "Барвинковое убежище". Она сплетена из ивовых веток и имитирует крошечную морскую улитку. Впрочем, горожане видят в объекте современного искусства нечто иное и обвиняют чиновников в бесполезной трате бюджетных денег. Об этом пишет издание The Sun.

"Идея украсить побережья гигантским эмодзи в форме какашки — смешная, впрочем, учитывая количество неочищенных сточных вод в море, возможно, вполне уместна", — комментирует Солли Эверетт, посетитель заповедника.

Люди начали обсуждать странную форму скульптуры Фото: Brighton Pictures

Другие люди также поделились своими мыслями с журналистами:

"Это пустая трата государственных денег. Они не могли придумать лучшего дизайна, чем этот? Просто смешно. Какой-то абсолютный фарс!";

"Неужели ни на одном этапе проектирования этой массивной скульптуры ни один человек не поднял руку и не сказал: "Извините, но она похожа на гигантскую какашку";

"Это хорошо, что мы тратим большие суммы денег налогоплательщиков на публичное искусство, но, несомненно, следует проводить больше консультаций относительно того, как оно будет выглядеть";

"Я не мог перестать смеяться, когда увидел это".

"Барвинковый приют" спроектировали и установили местные художники — Ребекка и Марк Форды из компании Two Circles Design. Они хотели отразить древнюю историю живописного места, где ранее археологи нашли барвинок в остатках средневековой корзины.

Напомним, ранее Фокус писал, что 22-летний турист из Германии испортил статую Нептуна во Флоренции. Это не первый раз, когда туристы портят памятники архитектуры в Италии, однако во Флоренции молодой человек был очень настойчив: пытаясь взобраться на статую в фонтане 16-го века, он отбил от нее несколько кусков мрамора.

Кроме того, туристы, посетившие город Верона (Италия), повредили известную статую Джульетты. Эта скульптура была открыта для публичного осмотра в 1969 году и является одной из главных достопримечательностей города.