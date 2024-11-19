Скульптура удивила горожан: создатели называют это искусством, но люди видят нечто иное (фото)
Скульптуру "Барвинковый приют" спроектировали британские художники — Ребекка и Марк Форды. Их произведение должно было отразить давнюю историю живописной местности.
На смотровой площадке заповедника "Медмерри", что вблизи Чичестера (Великобритания), установили 4,5-метровую скульптуру под названием "Барвинковое убежище". Она сплетена из ивовых веток и имитирует крошечную морскую улитку. Впрочем, горожане видят в объекте современного искусства нечто иное и обвиняют чиновников в бесполезной трате бюджетных денег. Об этом пишет издание The Sun.
"Идея украсить побережья гигантским эмодзи в форме какашки — смешная, впрочем, учитывая количество неочищенных сточных вод в море, возможно, вполне уместна", — комментирует Солли Эверетт, посетитель заповедника.
Другие люди также поделились своими мыслями с журналистами:
- "Это пустая трата государственных денег. Они не могли придумать лучшего дизайна, чем этот? Просто смешно. Какой-то абсолютный фарс!";
- "Неужели ни на одном этапе проектирования этой массивной скульптуры ни один человек не поднял руку и не сказал: "Извините, но она похожа на гигантскую какашку";
- "Это хорошо, что мы тратим большие суммы денег налогоплательщиков на публичное искусство, но, несомненно, следует проводить больше консультаций относительно того, как оно будет выглядеть";
- "Я не мог перестать смеяться, когда увидел это".
"Барвинковый приют" спроектировали и установили местные художники — Ребекка и Марк Форды из компании Two Circles Design. Они хотели отразить древнюю историю живописного места, где ранее археологи нашли барвинок в остатках средневековой корзины.
Напомним, ранее Фокус писал, что 22-летний турист из Германии испортил статую Нептуна во Флоренции. Это не первый раз, когда туристы портят памятники архитектуры в Италии, однако во Флоренции молодой человек был очень настойчив: пытаясь взобраться на статую в фонтане 16-го века, он отбил от нее несколько кусков мрамора.
Кроме того, туристы, посетившие город Верона (Италия), повредили известную статую Джульетты. Эта скульптура была открыта для публичного осмотра в 1969 году и является одной из главных достопримечательностей города.