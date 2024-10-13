"Что-то мне это напоминает": установленная на центральной площади скульптура рассмешила горожан (фото)

Курьезная форма конструкции вызвала споры относительно уместности ее установки в публичном месте — на центральной площади Муниципалитета.

Related video

12-метровая скульптура Tu si''na cosa grande ("Ты большая вещь") итальянского дизайнера Гаэтано Пеше, установленная на главной площади Неаполя (Италия), стала объектом споров среди горожан. Люди шутят, что форма произведения искусства кажется им не совсем приличной, пишет издание Finestre sull'Arte.

Считается, что инсталляция посвящена комедийному персонажу дель арте "Полишинель", однако фаллический вид конструкции вызвал споры об уместности ее размещения в публичном месте — на центральной площади Муниципалитета.

Инсталляция посвящена комедийному персонажу дель арте "Полишинель" Фото: Finestre sull'Arte

На опубликованных фотографиях можно увидеть стилизованное 12-метровое изображение вымышленного персонажа с пятиметровым проколотым сердцем, установленным неподалеку. Тросы, которые удерживают произведение современного искусства на месте, покрыты цветами. В вечернее время объект светится изнутри.

Реакция пользователей социальных сетей не заставила себя долго ждать.

"Это грязь за 200 тысяч евро — вот, что это такое!" — разозлился один из пользователей;

"Что-то мне это напоминает", — шутит следующий;

Другой прокомментировал: "Не могу поверить, что они не знали, как это будет выглядеть со стороны";

"Мы, простые жители Неаполя, поражены такой красотой и смиренно склоняем головы перед ней. Душа Винченцо Джемито , помоги нам понять современное искусство!" — добавил третий юзер.

В вечернее время произведение искусства светится изнутри Фото: Finestre sull'Arte

По словам местных журналистов, инсталляция Гаэтано Пеше должна символизировать ироничный дух Неаполя, однако случайно стала предметом споров, насмешек и мемов.

Напомним, ранее Фокус писал, что 22-летний турист из Германии испортил статую Нептуна во Флоренции. Это не первый раз, когда туристы портят памятники архитектуры в Италии, однако во Флоренции молодой человек был очень настойчив: пытаясь взобраться на статую в фонтане 16-го века, он отбил от нее несколько кусков мрамора.

Кроме того, туристы, посетившие город Верона (Италия), повредили известную статую Джульетты. Эта скульптура была открыта для публичного осмотра в 1969 году и является одной из главных достопримечательностей города.