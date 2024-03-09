Выстраиваются в очередь: туристы протерли дырку в груди статуи Джульетты (фото)

По легенде, прикосновение к бюсту скульптуры приносит удачу в любви.

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Туристы, посетившие город Верона (Италия), повредили известную статую Джульетты. Об этом пишет BILD.

Эта скульптура была открыта для публичного обозрения в 1969 году и является одной из главных достопримечательностей. Люди часто касались груди Джульетты, так как считалось, что это приносит удачу в любви. Именно это в конечном итоге привело к появлению небольшой дырки в статуе.

В 2014 году статуя прошла реставрацию по той же причине, и стоимость работ составила 15 тысяч евро (624 тысячи гривен). Однако с тех пор сотни туристов ежедневно продолжают приезжать в самый романтичный город Италии, чтобы потереть бюст героини шекспировской трагедии.

По легенде, прикосновение к бюсту скульптуры приносит удачу в любви Фото: Bild

В некоторые дни гости города даже выстраиваются в очередь для того, чтобы прикоснуться к скульптуре. Но теперь статую, возможно, придется заменить на новую, потому что туристы вновь протерли в ней дырку.

Издание отмечает, что нынешняя статуя работы итальянского скульптора Нерео Костантини стоит в Вероне с 1970-х годов. Правда, сейчас на улице остается ее копия, оригинал около десяти лет назад перенесли в здание, чтобы защитить его от рук туристов.

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