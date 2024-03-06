Работника круизного лайнера арестовали за скрытые камеры в ванных комнатах пассажиров

Постоялица, которая проживала в каюте с сестрой и матерью, обнаружила записывающие устройство, когда заглянула под раковину, чтобы взять рулон туалетной бумаги.

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В США был арестован сотрудник круизной компании Royal Caribbean за то, что якобы установил скрытые камеры в ванных комнатах пассажиров, чтобы шпионить за молодыми девушками. Об этом пишет NBC News.

34-летний Арвин Джозеф Мирасол, гражданин Филиппин, был арестован в воскресенье 25 февраля. Одна из пассажирок на борту круизного лайнера Symphony of the Seas обнаружила следящее устройство в своей ванной комнате.

Постоялица, которая проживала в каюте с сестрой и матерью, обнаружила скрытую камеру, когда заглянула под раковину, чтобы взять рулон туалетной бумаги. Она сообщила об устройстве в службу поддержки и в ее номер прибыла охрана.

Мирасол, обслуживающий эту каюту, был задержан и содержался по стражей на корабле до его прибытия в Порт-Эверглейдс в Форт-Лодердейле, Флорида, (США) 3 марта.

Одна из пассажирок на борту круизного лайнера Symphony of the Seas обнаружила следящее устройство в своей ванной комнате Фото: Википедия

Как только судно причалило, сотрудники Национальной безопасности, таможенной и пограничной служб, а также офис шерифа округа Бровард были подняты по тревоге и поговорили с охраной и самим Мирасолом.

В тот же день было проверено гаджеты работника круизного лайнера, включая телефон, SD-карту, камеру и USB-накопитель. На последнем сотрудники правоохранительных органов обнаружили многочисленные видео с раздевающимися женщинами, а также другие материалы взрослого характера, говорится в документах к уголовному делу. На одном из видео было видно, что Мирасол сам установил камеру в ванной комнате гостевой комнаты.

Мужчина признался на допросе после суда в том, что, работая на борту корабля обслуживающим персоналом, он устанавливал видеокамеры в каютах постояльцев и сказал, что получал удовольствие во время просмотров записей.

"Я хочу контролировать это, но не могу", — сказал он офицерам.

Мирасол размещал камеры в комнатах, где находились девушки от 16 лет и старше, несмотря на то, что знал, что снимать несовершеннолетних запрещено. Мужчина также признался, что, пока пассажиры принимали душ, он заходил в комнаты и прятался под кроватью, снимая их на телефон в обнаженном виде. Ему были предъявлены шесть обвинений в вуайеризме в округе Бровард.

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