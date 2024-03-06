Працівника круїзного лайнера заарештували за приховані камери у ванних кімнатах пасажирів

Постоялиця, яка проживала в каюті із сестрою та матір'ю, виявила знімальний пристрій, коли зазирнула під раковину, щоб узяти рулон туалетного паперу.

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У США заарештували співробітника круїзної компанії Royal Caribbean за те, що він нібито встановив приховані камери у ванних кімнатах пасажирів, аби шпигувати за молодими дівчатами. Про це пише NBC News.

34-річний Арвін Джозеф Мірасол, громадянин Філіппін, був заарештований у неділю 25 лютого. Одна з пасажирок на борту круїзного лайнера Symphony of the Seas виявила пристрій для стеження у своїй ванній кімнаті.

Постоялиця, яка проживала в каюті із сестрою та матір'ю, виявила приховану камеру, коли зазирнула під раковину, щоб узяти рулон туалетного паперу. Вона повідомила про пристрій службі підтримки, і в її номер прибула охорона.

Мірасол, який обслуговує цю каюту, був затриманий і утримувався під вартою на кораблі до його прибуття в Порт-Еверглейдс у Форт-Лодердейлі, що у Флориді, (США) 3 березня.

Одна з пасажирок на борту круїзного лайнера Symphony of the Seas виявила пристрій для стеження у своїй ванній кімнаті Фото: Вiкiпедiя

Щойно судно причалило, співробітники Національної безпеки, митної та прикордонної служб, а також офіс шерифа округу Бровард були підняті за тривогою та поговорили з охороною і самим Мірасолом.

Того ж дня було перевірено гаджети працівника круїзного лайнера, включно з телефоном, SD-картою, камерою та USB-накопичувачем. На останньому співробітники правоохоронних органів виявили численні відео з жінками, які роздягаються, а також інші матеріали дорослого характеру, ідеться в документах до кримінальної справи. На одному з відео було видно, що Мірасол сам встановив камеру у ванній кімнаті гостьової кімнати.

Чоловік зізнався на допиті після суду в тому, що, працюючи на борту корабля, він встановлював відеокамери в каютах постояльців, і сказав, що отримував задоволення під час переглядів записів.

"Я хочу контролювати це, але не можу", — сказав він офіцерам.

Мірасол розміщував камери в кімнатах, де перебували дівчата від 16 років і старші, попри те, що знав, що знімати неповнолітніх заборонено. Чоловік також зізнався, що, поки пасажири приймали душ, він заходив до кімнат і ховався під ліжком, знімаючи їх на телефон в оголеному вигляді. Йому було пред'явлено шість звинувачень у вуаєризмі в окрузі Бровард.

Раніше Фокус повідомляв, що працівниця круїзного лайнера розповіла про "дикі" вечірки персоналу. Люсі Саутертон, яка близько 9 років працює на круїзному лайнері, завжди мріяла подорожувати, але в неї не було грошей. Ідея працювати в спа-салоні на борту корабля здалася їй чудовим способом використати свої навички й водночас побачити світ.

Також стало відомо, що рахунок за "найдорожчі креветки у світі" засмутив подружню пару. Дін Кадівулд відпочивав зі своєю дружиною Керрі під час відпустки. Подружжя вирішило провести вечір за романтичною вечерею, яку зіпсував рахунок за основну страву.