"Щось мені це нагадує": встановлена на центральній площі скульптура розсмішила містян (фото)

Курйозна форма конструкції викликала суперечки щодо доречності її розміщення у публічному місці — на центральній площі Муніципалітету.

Related video

12-метрова скульптура Tu si' 'na cosa grande ("Ти велика річ") італійського дизайнера Гаетано Пеше, встановлена на головній площі Неаполя (Італія), стала об'єктом суперечок серед містян. Люди жартують, що форма витвору мистецтва здається їм не зовсім пристойною, пише видання Finestre sull'Arte.

Вважається, що інсталяція присвячена комедійному персонажу дель арте "Полішинель", однак фалічний вигляд конструкції викликав суперечки щодо доречності її розміщення у публічному місці — на центральній площі Муніципалітету.

Інсталяція присвячена комедійному персонажу дель арте "Полішинель" Фото: Finestre sull'Arte

На опублікованих фотографіях можна побачити стилізоване 12-метрове зображення вигаданого персонажа з п'ятиметровим проколотим серцем, встановленим неподалік. Троси, які утримують витвір сучасного мистецтва на місці, вкриті квітами. У вечірній час об’єкт світиться зсередини.

Реакція користувачів соціальних мереж не змусила себе довго чекати.

"Це бруд за 200 тисяч євро — ось, що це таке!" — розлютився один з користувачів;

"Щось мені це нагадує", — жартує наступний;

Інший прокоментував: "Не можу повірити, що вони не знали, який вигляд це матиме збоку";

"Ми, просто жителі Неаполя, вражені такою красою й смиренно схиляємо голови перед нею. Душа Вінченцо Джеміто , допоможи нам зрозуміти сучасне мистецтво!" — додав третій юзер.

У вечірній час витвір мистецтва світиться зсередини Фото: Finestre sull'Arte

За словами місцевих журналістів, інсталяція Гаетано Пеше покликана відображати іронічний дух Неаполя, однак випадково стала предметом суперечок, насмішок та мемів.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 22-річний турист із Німеччини зіпсував статую Нептуна у Флоренції. Це не вперше, коли туристи псують пам'ятки архітектури в Італії, однак у Флоренції молодий чоловік був дуже наполегливий: намагаючись піднятися на статую у фонтані 16-го століття, він відбив від неї кілька шматків мармуру.

Крім того, туристи, які відвідали місто Верона (Італія), пошкодили відому статую Джульєтти. Цю скульптуру було відкрито для публічного огляду 1969 року і вона є однією з головних визначних пам'яток міста.