Самый богатый монарх мира "стоит" в 36 раз больше, чем король Чарльз (фото)

Король Чарльз ІІІ, несомненно, очень богат, но его активы составляют лишь малую часть состояния самого богатого монарха мира. Им является король Таиланда Маха Вачиралонгкорн.

Общая чистая стоимость активов британского монарха может достигать 1,8 млрд фунтов стерлингов, однако его личное состояние оценивается "всего" в 610 млн фунтов стерлингов. Это связано с тем, что большинство унаследованных Чарльзом активов, не принадлежат ему лично, а передаются каждому правящему монарху, пишет издание Express.

Состояние Чарльза примерно в 36 раз меньше, чем у одного из самых богатых членов королевской семьи в мире — короля Таиланда Вачиралонгкорна, также известного как Рама X.

Состояние короля Таиланда оценивается в £23 млрд. — £33,9 млрд. То есть, если оценивать по минимуму, то Рама X стоит в 37 раз больше личного богатства короля Чарльза, или же в 56 раз больше, если сравнивать по более высокой оценке.

Богатство короля Таиланда в основном поступает из Бюро королевской собственности — агентства, которое управляет имуществом и богатством монарха. Он владеет 6560 гектарами земли и 40 000 договоров аренды по всей стране. Среди наиболее значимых активов — недвижимость в Бангкоке, Siam Commercial Bank и Siam Cement Group.

Вачиралонгкорн взошел на престол Таиланда в декабре 2016 года в возрасте 64 лет после смерти своего отца, короля Пхумипона Адульядета (Рамы IX), в октябре того же года. В настоящее время он является старейшим монархом Таиланда, взошедшим на престол.

Личная жизнь тайского короля

Фото: Khaosod English

Король Вачиралонгкорн был женат пять раз и имеет семерых детей. В 1977 году он женился на своей первой жене, двоюродной сестре принцессе Соамсавали Китиякаре, и в декабре 1978 года у них родилась дочь, принцесса Баджракитиябха.

В конце 1970-х годов у короля Таиланда, как сообщается, был роман с актрисой Ювадхидой Полпрасерт, от которой у него родилось пятеро детей, однако в январе 1993 года он подал на нее в суд с требованием о разводе, выдвинув обвинения, которые она не могла оспорить из-за закона Таиланда об оскорблении величества, и в том же году они официально развелись.

Год спустя король женился на своей партнерше Ювадхида Полпрасерт. У них было пятеро детей до брака, сыновья Джутавачара Вивачаравонгсе (1979), Вачараесорн Вивачаравонгсе (1981), Чакриват Вивачаравонгсе (1983) и Вачрави Вивачаравонгсе (1985) вместе с одной дочерью, принцессой Сириваннаварич (1987).

Всего через два года после их свадьбы Суджарине Вивачаравонгсе, как ее теперь называют, бежала в Британию с детьми, прежде чем король обвинил ее в супружеской измене. Он лишил ее и их сыновей королевских титулов, в то время как он, как сообщается, "похитил" свою дочь и привез ее обратно в страну, сделав ее принцессой.

Третий брак Вачиралонгкорна состоялся в 2001 году с простолюдинкой Шрирасми Сувади, которая служила ему с 1992 года. У них был сын, принц Дипангкорн Расмиджоти, родившийся в 2005 году. Но они развелись в 2014 году.

Фото: Business Insider

В мае 2019 года, незадолго до своей коронации, он женился на бывшей исполняющей обязанности командующего Королевского тайского адъютантского департамента Сутиде Тиджай, которой был присвоен титул королевы-консорта. Два месяца спустя он также дал титул королевской благородной супруги генерал-майору Нирамон Оунпром. Она была лишена титула в октябре после того, как ее обвинили в неуважении к королеве Сутиде. Ее титулы были восстановлены в 2020 году.

Несмотря на то, что он король Таиланда, Вачиралонгкорн большую часть времени провел в Германии. Сообщалось, что он даже изменил конституцию Таиланда, чтобы не назначать регента, когда он находится за пределами страны, ввиду своего постоянного отсутствия.

Напомним, в 2023 году исторический загородный комплекс в Британии, который ранее принадлежал королю Сиама, выставляли на продажу за 7 млн долларов.