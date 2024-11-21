Найбагатший монарх світу "коштує" у 36 разів більше, ніж король Чарльз (фото)

Король Чарльз ІІІ, безсумнівно, дуже багатий, але його активи становлять лише малу частину статків найбагатшого монарха світу. Ним є король Таїланду Маха Вачхіралонгкон.

Загальна чиста вартість активів британського монарха може сягати 1,8 млрд фунтів стерлінгів, проте його особистий статок оцінюють "лише" в 610 млн фунтів стерлінгів. Це пов'язано з тим, що більшість успадкованих Чарльзом активів не належать йому особисто, а передаються кожному правлячому монарху, пише видання Express.

Статки Чарльза приблизно в 36 разів менші, ніж у одного з найбагатших членів королівської сім'ї у світі — короля Таїланду Вачхіралонгкона, також відомого як Рама X.

Статки короля Таїланду оцінюють у £23 млрд — £33,9 млрд. Тобто, якщо оцінювати по мінімуму, то Рама X коштує в 37 разів більше за особисте багатство короля Чарльза, або ж у 56 разів більше, якщо порівнювати за вищою оцінкою.

Багатство короля Таїланду здебільшого надходить із Бюро королівської власності — агентства, яке управляє майном і багатством монарха. Він володіє 6560 гектарами землі та 40 000 договорів оренди по всій країні. Серед найбільш значущих активів — нерухомість у Бангкоку, Siam Commercial Bank і Siam Cement Group.

Вачхіралонгкон зійшов на престол Таїланду в грудні 2016 року у віці 64 років після смерті свого батька, короля Пхуміпона Адульядета (Рами IX), у жовтні того ж року. Наразі він є найстарішим монархом Таїланду, який зійшов на престол.

Особисте життя тайського короля

Фото: Khaosod English

Король Вачхіралонгкон був одружений п'ять разів і має сімох дітей. У 1977 році він одружився зі своєю першою дружиною, двоюрідною сестрою принцесою Соамсавалі Кітіякарою, і в грудні 1978 року в них народилася донька, принцеса Баджракітіябха.

Наприкінці 1970-х років у короля Таїланду, як повідомляється, був роман з акторкою Ювадхідою Полпрасерт, від якої в нього народилося п'ятеро дітей, проте в січні 1993 року він подав на неї до суду з вимогою розлучитися, висунувши звинувачення, які вона не могла заперечити через закон Таїланду про образу величності, і того ж року вони офіційно розлучилися.

Рік потому король одружився зі своєю партнеркою Ювадхіда Полпрасерт. У них було п'ятеро дітей до шлюбу, сини Джутавачара Вівачаравонгсе (1979), Вачараесорн Вівачаравонгсе (1981), Чакріват Вівачаравонгсе (1983) і Вачраві Вівачаравонгсе (1985) разом з однією донькою, принцесою Сиріваннаваріч (1987).

Лише через два роки після їхнього весілля Суджаріне Вівачаравонгсе, як її тепер називають, втекла до Британії з дітьми, перш ніж король звинуватив її в подружній зраді. Він позбавив її та їхніх синів королівських титулів, тоді як він, як повідомляється, "викрав" свою доньку і привіз її назад у країну, зробивши її принцесою.

Третій шлюб Вачхіралонгкона відбувся 2001 року з простолюдинкою Шрірасмі Суваді, яка служила йому з 1992 року. У них був син, принц Діпангкорн Расміджоті, який народився 2005 року. Але вони розлучилися 2014 року.

Фото: FBI

У травні 2019 року, незадовго до своєї коронації, він одружився з колишньою виконувачкою обов'язків командувача Королівського тайського ад'ютантського департаменту Сутідою Тіджаєм, якій було присвоєно титул королеви-консорта. Два місяці потому він також дав титул королівської шляхетної дружини генерал-майору Нірамон Оунпром. Її позбавили титулу в жовтні після того, як її звинуватили в неповазі до королеви Сутіди. Її титули відновили 2020 року.

Попри те, що він король Таїланду, Вачхіралонгкон більшу частину часу провів у Німеччині. Повідомлялося, що він навіть змінив конституцію Таїланду, щоб не призначати регента, коли він перебуває за межами країни, зважаючи на свою постійну відсутність.

Нагадаємо, 2023 року історичний заміський комплекс у Британії, який раніше належав королю Сіаму, виставляли на продаж за 7 млн доларів.