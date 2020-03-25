Король Таиланда разозлил народ: отдыхает в Европе с любовницами

В разгар пандемии коронавируса Маха Вачиралонгкорн находится в Германии со своей многочисленной свитой

67-летний король Таиланда Маха Вачиралонгкорн в разгар пандемии коронавируса отдыхает в своем имении на курорте в Германии, сняв для своих 20 любовниц и прислуги отдельный отель. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

По данным издания, пока президенты стран мира обращаются к соотечественникам со словами поддержки в трудной ситуации, тайский монарх развлекается в Баварии в своем особняке на озере Штарнбергер-Зе стоимостью 12 млн долларов.

По информации портала Royal Central, король Таиланда находится в Германии со своей многочисленной свитой, в том числе и двадцатью фаворитками. Для своих подруг и прислуги он снял отель Grand Hotel Sonnenbichl: несмотря на то, что сейчас все гостиницы в Германии закрыты, королю Таиланда разрешили поселить там свое окружение.

Несмотря на то, что в Германии сейчас введен комендантский час, а людям запрещено собираться больше, чем по двое, исключение для монарха сделано и тут: его неоднократно видели катающимся на велосипеде со спутницами. А вот где находится сейчас его супруга королева Сутхида, на которой он женился в прошлом году, не известно.

Подобное поведение короля вызвало возмущение тайцев. Недавно один из представителей тайской оппозиции, проживающий за пределами страны, запустил в Twitter хэштег, который переводится с тайского как #Зачемнамкороль. За одно только воскресенье, 22 марта, этот хэштег был использован 1,2 млн раз.

Стоит отметить, что по закону Таиланда осуждать или критиковать короля строго запрещено – это карается тюремным сроком до 15 лет. О чем пользователям Twitter был вынужден напомнить министр цифровой экономики и общества страны Путтипонг Паннаканта.

Кстати, с четверга, 26 марта, Таиланд вводит чрезвычайное положение и закрывает границы для иностранцев из-за распространения коронавируса. Как сообщает Prachatai со ссылкой на решение правительства страны, в Таиланде закрываются все пункты пропуска. В страну смогут въехать только ее граждане, дипломаты их семьи, а также иностранцы, у которых есть право жизни или работы на территории Таиланда. На сегодня в Таиланде зафиксировано 934 случая коронавируса, четыре из них летальные.

Как ранее сообщал Фокус: