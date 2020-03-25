Экономика любой ценой. Как Трамп политизирует борьбу с коронавирусом в США

Президент США считает, что финансовый кризис и падение экономики, усиленные, а то и вызванные введением карантина наносят куда больший ущерб обществу, чем эпидемия коронавируса. Как Дональд Трамп, гордившийся ростом фондового рынка за время его президентства, разделил США в вопросе борьбы с эпидемией и к чему это может привести, разбирался Фокус.

В начале недели президент США Дональд Трамп заявил, что "лечение не может быть хуже самой болезни", намекая на то, что карантин в стране не продлится слишком долго. Его идея получила широкую поддержку среди дружественных ему политиков и аналитиков.

Так, вице-губернатор Техаса Дэн Патрик, политический аналитик из Fox News Брит Хьюм, губернатор Флориды Рон Десантис (представители Республиканской партии) и многие другие начали настаивать на том, что экономический крах убьет больше людей, чем вирус. И предложили разрешить молодым людям, которые менее подвержены коронавирусу, вернуться на работу.

Однако, и это уже становится правилом, взгляды республиканцев во главе с американским президентом вновь разошлись с консенсусом ученых. Не поддержали его идею как медицинские работники, так и штаты, в которых наблюдается пик заболеваемости коронавирусом. Например, Нью-Йорк, который традиционно поддерживает демократов, выступает за жесткие карантинные меры. В штате уже сейчас ощущается острая нехватка медоборудования и мест в больницах. По состоянию на 25 марта в Нью-Йорке зарегистрировали более 25 тыс. случаев коронавируса. При этом в Техасе заболевших пока только 352.

Микробиолог и иммунолог Колумбийского университета Винсент Раканиелло утверждает, что нормальную жизнь можно возобновить, когда в стране будет фиксироваться не более 10 новых случаев заражения в день. Но на данный момент в США ежедневно появляются сотни новых подтвержденных случаев заболевания.

"Посмотрите на всех тех людей, которые ежедневно умирают в огромных количествах в Италии. Мы должны предотвратить это", – говорит Раканиелло.

Глава Национального института изучения аллергических и инфекционных заболеваний доктор Энтони Фаучи также заявил, что в корне не согласен с Трампом.

"Я не вижу того, чтобы внезапно, через неделю или две, все закончилось. Не думаю, что есть такой шанс. Думаю, что это продлится еще несколько недель", – заявил Фаучи.

Вице-президент Майк Пенс, который возглавляет борьбу со вспышкой в стране, также дал достаточно мрачный прогноз. По его словам, "согласно некоторым нашим моделям, мы вполне можем иметь дело со случаями коронавируса в США вплоть до июля".

Согласно внутреннему отчету Министерства здравоохранения и социальных служб США, пандемия "продлится 18 месяцев или дольше и может включать в себя несколько волн".

Профессор эпидемиологии в Гарварде Марк Липситч сообщил, что заявления Трампа, намекающего на приостановку карантина являются "очень контрпродуктивным".

"Потребность в интенсивном социальном дистанцировании сейчас очень велика. Мы должны думать не о том, насколько все плохо сейчас, а о том, как все может быть плохо через три недели. Если вы заболели, потребуется три недели, прежде чем вам понадобится интенсивная терапия, поэтому мы должны действовать сейчас, чтобы остановить то, что будет через три недели", – заявил Липситч.

Бизнес против науки

Обе стороны вооружились статистикой. Сторонники жестких ограничительных мер утверждают, что необходимо смотреть на уровни заболеваемости и смертности от коронавируса. Наихудший сценарий предполагает, что от 160 до 214 млн американцев заразятся COVID-19, а число погибших составит от 200 тыс. до 1,7 млн человек. Модели были построены на основании статистики из Европы.

Противники карантина в споре ссылается на финансовые потери. По оценке Bank of America, американская экономика упадет на 12% во втором квартале, Deutsche Bank прогнозирует 12,9%, а банк Goldman Sachs прогнозирует обрушение сразу на 24%.

"Глобальная рецессия в 2020 году – теперь наш базовый сценарий", – заключил главный экономист Morgan Stanley Четан Ахья в своем недавнем докладе.

Согласно оценкам банков, от 5 до 8 млн рабочих мест будут потеряны. Представитель Федеральной резервной системы Мерсер Буллард пошел еще дальше и заявил, что безработица может достичь 30%, что стало бы самым высоким показателем в истории Америки. Во время Великой депрессии безработица достигла своего пика в 24,9% в 1933 году.

Противники длительного карантина пытаются сравнить количество смертей от коронавируса (19 тыс. по состоянию на 25 марта) с сердечно-сосудистыми заболеваниями (650 тыс. смертей в год), рака (600 тыс.) или от ДТП (1,3 млн) подчеркивая, что никто не закрывает целые страны ради снижения таких потерь. В ответ на это сторонники карантина указывают на то, что коронавирус распространяется среди людей только три месяца и по мере его распространения по всему миру будет расти и количество жертв.

"Негативные последствия для экономики создают много страданий для людей. Правительство, закрывающее экономику или замораживающее ее, или печатающее 2 трлн долларов, чтобы раздать людям, нельзя назвать эффективным", – говорит профессор экономики из Гарварда Джеффри Мирон.

Но у медиков есть более весомый аргумент. Ведь ключевой проблемой эпидемии коронавируса является даже не смертность. Неконтролируемое распространение инфекции может разрушить дорогую и неэффективную систему здравоохранения США и большинство городов уже готовятся к наплыву пациентов в таких масштабах, которых никогда не видели в США.

Вот почему Трамп попросил "сгладить кривую" заболеваний, по крайней мере, к предстоящим выходным и отметил, что экономические спады могут быть фатальными сами по себе.

"Люди испытывают огромное беспокойство и депрессию, совершают самоубийства, когда экономика находится в ужасном состоянии", – заявил Трамп, добавив, что количество смертей от самоубийств может превысить число летальных случаев от коронавируса.

Директор Профилактического исследовательского центра Йель-Гриффин доктор Дэвид Кац пишет в своей колонке, что альтернатива масштабному карантину все же есть.

"Мы могли бы сосредоточить свои ресурсы на тестировании и защите всеми возможными способами тех людей, которые, как показываются данные, особенно уязвимы для инфекции. Это пожилые, люди с хроническими заболевания и с ослабленным иммунитетом. Те, у кого был обнаружен коронавирус, должны первыми получить одобренные противовирусные препараты. Безусловно, есть истории о тяжелом протекании болезни и у молодых людей по причинам, которых мы еще не знаем. Если со временем мы обнаружим, что молодые люди также уязвимы для вируса, мы могли бы расширить категорию риска и расширить защиту для них", – пишет Кац, который при этом утверждает, что самоизоляция дома лишь усиливает "смешение поколений" и таким образом повышает угрозу для группы риска.

"Поскольку вирус уже широко распространен в США, причем многие случаи остаются незамеченными, это все равно, что бросать зажженные спички в солому. В настоящее время лучше держать уязвимых людей в изоляции от всех остальных, включая членов их семей, которые могут быть зараженными", – говорит эксперт.

Все закончится к Пасхе

Во время последнего брифинга в Белом доме Трамп заявил, что США надеются избавиться от коронавируса к Пасхе. При этом губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо предупредил, что коронавирус распространяется быстрее пули.

Несмотря на это Трамп собирается открыть США в начале следующего месяца и заявляет, что это будет "прекрасным графиком".

"Мы собираемся открыться сравнительно скоро. Я хотел бы, чтобы страна была вновь открыта к Пасхе. Пасха — особенный день для меня, и вы соберетесь в церквях по всей нашей стране", – заявил Трамп.

Он также предупредил, что если страна не будет вновь открыта для бизнеса, она может пострадать от "масштабной рецессии или депрессии".

Несколько часов спустя после выступления Трампа, Сенат согласовал план Белого дома по экономической помощи в размере 2 трлн долларов. Пакет включает в себя налоговые льготы, кредиты, финансирование больниц и меры по спасению бизнеса.

Трамп добавил, что начинает "видеть свет в конце тоннеля", хотя и отметил, что решение о завершении карантина "будет основано на неопровержимых фактах и данных".

В свою очередь, эксперт Белого дома доктор Энтони Фаучи был настроен менее позитивно.

"Никто не захочет каких-либо послаблений, когда увидит, что происходит в таких местах, как Нью-Йорк", – заявил Фаучи на брифинге с Трампом.

По материалам Forbes, Politico, New York Times, BBC, The Guardian.