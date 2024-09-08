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МирФан

Дружка на свадьбе взяла слово: услышав ее речь, гости одновременно смеялись и плакали (видео)

Дружка на свадьбе рассмешила весь зал, что она сказала, речи на свадьбе, тосты, бракосочетание
Фото: TikTok | Дружка рассмешила гостей на свадьбе

Невеста Николь была шокирована, но начала смеяться вместе со всеми присутствующими, прикрывая лицо белым платком.

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Дружка Джесс Розен из США своей речью на свадьбе "взорвала" зал — все гости, услышав ее тост, смеялись до слез. Видео, снятое во время застолья, быстро завирусилось в TikTok.

"Меня зовут Джесс — я подружка невесты, лучшая женщина, но не горничная. В комнате Николь беспорядок, поэтому пусть кто-то с этим разберется без меня", — обратилась к гостям Розен.

Невеста была шокирована таким комментарием, но сразу начала смеяться, прикрывая лицо белым платком.

Джесс продолжила: "Где-то год назад я получила сообщение от Николь: "Джессика, можешь проверить, есть ли в этих трех отелях свободные места для проведения свадьбы в феврале 2024 года?". Я очень удивилась и спросила, неужели она обручилась без моего ведома, и услышала в ответ: "Нет, но я выйду замуж в следующем году — с Райаном или без него".

В этот момент все присутствующие начали хохотать в истерике.

"И вот сегодня мы наконец-то здесь. Путь к этому радостному событию был просто невероятным... Я не могу представить свою жизнь без Николь. Понимаю, как мне повезло иметь такую кузину, которая стала лучшей подругой и сестрой. Ты достигаешь всего, за что берешься, и именно поэтому мне приходится только догонять, потому что ты уже покорила Вселенную".

На этих словах камера показывает крупным планом невесту и ее возлюбленного, которые вытирают слезы.

"Когда я сказала Николь, что у меня аллергия на яблоки, на следующий день у нее также началась аллергия на яблоки. Когда Николь призналась, что встречается с парнем из города Тенафлей, я тоже себе такого нашла", — добавила Розен.

Зрителям показали лишь отрывок речи дружки, однако даже этот фрагмент вызвал огромный резонанс в интернете.

  • "Слезы на глазах жениха заставили меня рыдать";
  • "Речь — первоклассная, но реакция мужчины — эпическая";
  • "Жених пережил 30 разных эмоций за 2 минуты".

Напомним, ранее Фокус писал о бразильской инфлюенсерше Сабрине Лоу, которая должна была стать дружкой на свадьбе и не могла дождаться, чтобы сопровождать свою подругу к алтарю. Однако ее радость была недолгой. По словам девушки, невеста вдруг решила, что не хочет видеть конкурентку на церемонии.

Кроме того, мы рассказывали, что в Великобритании, как и во многих других странах, запрещено жениться во второй раз, не расторгнув предыдущий брак. Однако это не помешало местному жителю организовать свадьбу со своей новой "женой", имея узаконенные отношения с другой женщиной.