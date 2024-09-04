Невеста не пригласила "слишком красивую" дружку на свадьбу из-за страха конкуренции (фото)

По словам Сабрины, потерять столько времени и денег на подготовку к свадьбе и, в конце концов, поссориться из-за чего-то настолько несущественного — крайне тяжелый удар для нее.

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Бразильская инфлюенсерша Сабрина Лоу должна была стать дружкой на свадьбе и не могла дождаться, чтобы сопровождать свою подругу к алтарю. Однако ее радость была недолгой. По словам девушки, невеста вдруг решила, что не хочет видеть конкурентку на церемонии, пишет издание Daily Star.

"У меня все было спланировано. Даже уже купила платье, заплатила за парикмахера и макияж. Однако за две недели до свадьбы получила сообщение в WhatsApp, которое перевернуло все с ног на голову. Невеста объяснила, что своей стройной фигурой я могу привлечь к себе слишком много внимания", — рассказывает обиженная 23-летняя блогерша, которая отдала за роскошный наряд 245 фунтов стерлингов (около 13 тыс. грн).

Сейчас Сабрина, которая может похвастаться более чем 87 400 подписчиками в Instagram, опустошена ссорой с лучшей подругой.

"Никогда не думала, что вес может стать проблемой в такой ситуации. Очень трудно смириться, что мое присутствие воспринимается в таком негативном свете, особенно со стороны тех, кого я считала близкими друзьями", — добавила Лоу.

Сабрину не пригласили на свадьбу из-за ее внешности Фото: Jam Press

По словам инфлуэнсерши, потерять столько времени и денег из-за чего-то настолько несущественного — крайне тяжелый удар для нее.

"Эта ситуация заставила меня многое переосмыслить о настоящей дружбе и о том, что значит, когда нас ценят за личные качества, а не за внешность. Удивительно, почему люди чувствуют, будто имеют право судить о чьем-то теле, не задумываясь над тем, какое это может иметь влияние на самооценку", — подытожила она.

Девушка надеется, что эта досадная история научит других не судить людей по их внешности.

Напомним, ранее Фокус писал, что девушка развелась с мужем через две недели после свадьбы, объяснив, что не смогла простить ему то, что он сделал с ней во время мальчишника.

Кроме того, мы рассказывали, что в Великобритании, как и во многих других странах, запрещено жениться во второй раз, не расторгнув предыдущий брак. Однако это не помешало местному жителю организовать свадьбу со своей новой "женой", имея узаконенные отношения с другой женщиной.