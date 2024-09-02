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МирФан

Женатый мужчина организовал "фальшивую свадьбу", чтобы не расстраивать новую невесту

Мужчина организовал фальшивую свадьбу, бракосочетание, брак, аферист, обман на свадьбе, курьезы
Фото: Pinterest | Мужчина сыграл "фальшивую свадьбу"

Описывая праздничную церемонию, автор истории вспоминает, что это был "совершенно волшебный день", который прошел именно так, как он себе представлял.

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В Великобритании, как и во многих других странах, запрещено жениться во второй раз, не расторгнув предыдущий брак. Однако это не помешало местному жителю организовать свадьбу со своей новой "женой", имея узаконенные отношения с другой женщиной. Детали этой истории он рассказал на социальной платформе Reddit.

"Семь лет назад, когда я заканчивал магистратуру, то познакомился со своей нынешней женой-иностранкой. Мы жили в одном студенческом общежитии и сразу нашли общий язык. Позже начали встречаться, а потом съехались. Все было прекрасно, но в конце концов она начала поднимать тему брака, поскольку ее семья очень традиционная и настаивала узаконить наши отношения, а я не мог отказать", — рассказывает автор поста.

Впрочем, было одно препятствие — мужчина к тому времени не оформил развод с бывшей партнершей. "Мы разошлись плохо, поэтому я уехал, не разводясь, и изменил свой номер телефона и контактную информацию", — объясняет британец.

Поскольку вторая жена была иностранка и не знала всех юридических нюансов, мужчина этим воспользовался, пообещав заняться оформлением документов, а невесте поручил организацию свадьбы.

Мужчина организовал фальшивую свадьбу, бракосочетание, брак, аферист, обман на свадьбе, курьезы Fullscreen
Мужчина женился во второй раз, не разведясь со своей бывшей
Фото: Pexels

Описывая праздничную церемонию, автор истории вспоминает, что это был "совершенно волшебный день", который прошел именно так, как он и его новая избранница себе представляли.

"Мы женаты уже почти три года, а она до сих пор не раскрыла обман. Казалось, что мне все сошло с рук", — признался автор поста на Reddit.

Однако самое интересное было еще впереди. На прошлой неделе на горизонте появилась его бывшая партнерша и пригрозила рассказать обманутой женщине всю правду, чтобы избавить ее от страданий в будущем.

"Я умолял ее не делать этого и предложил расстаться по-настоящему, но она ответила, что уже слишком поздно. Последние несколько дней я, честно говоря, не знаю, что мне делать. О том, чтобы признаться жене, не может быть и речи, поскольку точно знаю, что она бросит меня без колебаний", — пишет он.

Пользователи сети начали активно комментировать эту запутанную историю.

  • "Мне так жаль невесту. Ты врал и манипулировал ради собственной выгоды. Из-за тебя она не могла принимать правильное решение, и теперь оказалась в очень тяжелом положении. Она этого не заслуживает", — написала одна из участниц обсуждения.
  • Другой юзер добавил: "К сожалению, твои решения сильно повлияли на других. Потерял ее время, деньги и поставил в неловкое положение. Ты должен быть наказан".

Напомним, ранее Фокус писал, что 26-летняя невеста отменила свадьбу стоимостью почти 40 тысяч долларов из-за ссоры с будущим мужем, который вывез и бросил в безлюдном парке ее кота.

Также стало известно, что мужчина подрался с невестой и гостями на свадьбе. Ронте Стокс оказался за решеткой после того, как сорвал свадебную церемонию.